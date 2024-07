Jenny e Tony, accuse a distanza a Temptation Island 2024/ Lei dice basta e si apre con un tentatore, lui…

Jenny e Tony in crisi a Temptation Island 2024: lei si lamenta, lui restio a cambiare…

Se c’è una fidanzata che in poche puntate di Temptation Island 2024 è già diventata la beniamina del pubblico, quella è certamente Jenny Guardiano. Fidanzata del discusso Tony, un deejay di 41 anni restio ad abbandonare una vita libertina fatta di divertimento e donne, Jenny, in queste prime puntate, ha vissuto una vera e propria evoluzione, iniziando a comprendere tutti gli atteggiamenti sbagliati del compagno.

Se lui, infatti, può fare serate e viaggiare da solo, Jenny deve seguire alcuni ‘dettami’ di Tony anche nell’abbigliamento, come lei stessa ha ammesso, chiacchierando con le altre fidanzate di Temptation Island 2024. Atteggiamenti che Tony ha poi giustificato usando la giovane età di Jenny (26 anni): “Lei è piccola e io voglio proteggerla. Certi abiti sono volgari, anche perché lei è bellissima e può andare in giro con il pigiama”. Fatto sta che quanto venuto a galla nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024 non solo ha creato un’ulteriore spaccatura tra Jenny e Tony, ma ha anche sollevato una marea di critiche del pubblico nei confronti del deejay.

Se il pubblico ora spera che Jenny lasci Temptation Island 2024 senza Tony, quest’ultimo, nel corso della quarta puntata di questa sera, 18 luglio, dovrà fare i conti con nuovi video della fidanzata che lo faranno infuriare. Il deejay sarà infatti chiamato nel pinnettu dove vedrà uno sfogo della fidanzata, che tornerà a criticare alcuni suoi comportamenti. Jenny è ormai sempre più consapevole degli squilibri che hanno finora caratterizzato la loro coppia, motivo per il quale è decisa ad ottenere dei cambiamenti. Tony sarà d’accordo? Dalle immagini del video spoiler, sembra proprio che a farlo infuriare non saranno soltanto le lamentele di Jenny, ma anche il suo possibile avvicinamento ad uno dei tentatori. Scenate di gelosia in arrivo!

