Jenny Guardiano è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island, programma al quale ha partecipato in coppia con il fidanzato, Tony Renda. I due hanno dato da discutere: la loro storia, infatti, non sembrava andare bene già da prima del programma e per questa ragione la coppia ha scelto di mettere alla prova il loro amore. La ragazza è particolarmente diretta e senza filtri: non ha mai negato di essere alla ricerca della popolarità, tanto che già in passato aveva preso parte a un programma di Maria De Filippi, Uomini e donne.

Esperienza non è stata significativa per la giovane siciliana, tanto che ha rivelato di non ricordare neppure il tronista per il quale era scesa come corteggiatrice. Jenny, comunque, è riuscita a farsi apprezzare nel corso della sua esperienza a Temptation Island, dove ha molto sofferto vedendo i comportamenti del suo fidanzato Tony Renda, che non ha nascosto di averla tradita. Jenny Guardiano ha spiegato dal canto suo di essersi molto divertita durante l’esperienza di Temptation Island, nonostante l’inizio non si sentisse pienamente a suo agio davanti alle telecamere.

Jenny Guardiano, chi è: originaria della provincia di Catania

Jenny Guardiano è originaria di Scordia, in provincia di Catania, dove è nata nel 1998. La giovane era fidanzata con Tony Renda da cinque anni prima di prendere parte al programma Temptation Island. I due sono usciti insieme ma poco prima di Natale, la loro relazione è terminata questa volta forse definitivamente. Jenny si concentrerà ora sulla sua carriera che spera possa essere da influencer: “Nel futuro vorrei diventare Valeria Marini, lei è un’icona. Il mondo della bellezza mi affascina, vorrei raccontare la mia beauty routine, però voi creare qualcosa di mio”. La ragazza ha spiegato che come obiettivo ha quello di diventare famosa e di creare un suo marchio, seguendo le orme di chi lo ha fatto prima di lei come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis.