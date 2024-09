Cos’ha rifatto Jenny Guardiano di Temptation Island 2024 e com’era prima dei ritocchi estetici

Se è vero che Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati i grandi protagonisti dell’edizione di luglio di Temptation Island 2024, è altrettanto vero che lei è finita sotto i riflettori anche per un aspetto che non ha nulla a che vedere con la coppia. Jenny è infatti finita nel mirino delle critiche del web per il suo aspetto e, in particolare, per le sue labbra. Molti hanno quindi accusato la ragazza di aver ecceduto con la chirurgia plastica e di essere, dunque, troppo rifatta. In realtà, l’unico ritocco estetico al quale ha ceduto la fidanzata di Tony sembra essere proprio quello alle labbra.

Ugo e Jacqueline Gardiner, genitori di Jasmine Paolini/ "Si è subito innamorata della racchetta"

Jenny Guardiano si è sottoposta al filler alle labbra ma, secondo il web, ha esagerato, risultando ben poco naturale e, per questo, poco piacevole alla vista. Molti, d’altronde, sono gli utenti che sono andati a scavare nel passato della 26enne, trovando delle foto che la mostrano prima dell’intervento alle labbra.

Raffaella Mennoia, compagna Alessio Sakara/ "Funziona perchè sto con una persona che lavora più di me"

Jenny Guardiano, la scelta sulle labbra dopo Temptation Island 2024

Il prima e dopo di Jenny Guardiano (che trovate nella foto dell’articolo) ha portato molti a criticare la scelta della ragazza di sottoporsi alla chirurgia, cosa della quale, secondo gli utenti, non aveva affatto bisogno. Ed è probabilmente anche spinta dai numerosi commenti ricevuti durante la sua partecipazione a Temptation Island 2024 che Jenny, una volta finito il programma, ha preso una drastica decisione: quella di intervenire proprio sulle labbra, eliminando il filler. “Ho tolto le labbra, questa è la situazione, ci sono ancora un po’ dei lividi, sono gonfie, però eccoci qua”, ha infatti annunciato su Instagram, mostrandosi con labbra più sottili. Una scelta che ha conquistato il pubblico: molti, infatti, l’hanno incoraggiata ad essere naturale, in quanto splendida senza alcun tipo di intervento chirurgico.