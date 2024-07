Jenny Guardiano, lo spiazzante annuncio dopo Temptation Island?

A pochi giorni dal gong finale del viaggio nei sentimenti, la fidanzata di Tony si è lasciata andare a uno spiazzante annuncio sui social che ha lasciato perplessi i tanti fan raccolti nell’arco dell’ultimo mese, appassionati di Temptation Island 2024. Jenny Guardiano ha infatti deciso di sottoporsi a un intervento di rimozione delle protesi delle labbra, annunciando il tutto sui social: “Buongiorno a tutti, In questi giorni ho fatto una cosa che magari lascerà sconvolto qualcuno di voi, ho tolto le labbra, ecco qui, questa è la situazione. Ci sono ancora dei lividi, sono gonfie però eccoci qui” ha detto la ragazza rimasta lei stessa spiazzata dal risultato che ha però raccolto tantissimi consensi da parte dei follower.

Sicuramente Jenny Guardiano sembra ancora più piccola della sua già giovane età e lo ha ammesso in una successiva storia Instagram nella quale ha mostrato i risultati aggiornati qualche ora dopo l’intervento che le ha sicuramente cambiato aspetto e non solo, le labbra più sottili e naturali intanto hanno fatto incetta di complimenti.

Jenny Guardiano e la vita dopo Temptation Island: la rivelazione su Tony

La coppia seguitissima dal pubblico nelle ultime settimane all’interno del programma di Filippo Bisciglia ha sicuramente diviso l’opinione dei telespettatori, tra chi ha apprezzato l’amore tra i due e molti altri invece che hanno invitato Jenny Guardiano a lasciare una volta per tutte il suo Tony, intervenuta sui social nelle scorse ore la giovane ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati al suo fianco nelle ultime settimane: “Ci tenevo a mettermi in contatto con voi che mi avete sostenuta e mi scrivete ogni giorno dei messaggi meravigliosi, vi amo all’infinito, ho vissuto un’esperienza fantastica, intensa e soprattutto di crescita” ha confidato la fidanzata.

Non poteva mancare poi un commento sulla sua storia di Temptation Island 2024: “Sicuramente Tony è tosto ma è la persona che amo e con la quale ho condiviso la mia vita per cinque anni, davanti alla sua promessa di cambiamento non posso fare altro che dargli l’opportunità di dimostrarmi il cambiamento, solo chi ha vissuto la mia situazione può capirmi” ha sottolineato la ragazza.