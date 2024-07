Ormai è ufficiale, dopo qualche giorno dalla conclusione di Temptation Island 2024, la coppia più chiacchierata è quella formata da Jenny e Tony. Entrambi sono usciti insieme dal programma, scatenando non poche discussioni sui social: c’è chi dice che lui è manipolatore, che lei ci è ricascata perché sua vittima e chi invece non crede in nessuno dei due. Non è difficile pensare che chi sceglie di affrontare un percorso così intimo in televisione sia del resto interessato alle telecamere più che a tutto il resto, e una segnalazione su Jenny alimenta questo sospetto anche nei fan. Nelle ultime ore, infatti, un dettaglio ha sconvolto tutti gli spettatori, e riguarda proprio Jenny Guardiano, fidanzata di Tony Renda.

Sembrerebbe, infatti, che tutte le dichiarazioni fatte dalla ragazza all’interno del programma non siano del tutto vere. La fonte è Deianira Marzano, che come sempre è in contatto con i suoi followers-talpe, i quali, appena vengono a conoscenza di qualcosa che riguarda i VIP, non esitano a segnalare mandandole un messaggio. Nelle sue storie, la gossippara ha repostato un direct che le è arrivato, il quale recita: “Io sono di Catania, lui fa serate da anni, perché suona in un sacco di locali e ti assiucro che lei è sempre stata nei locali con lui”. Secondo la ragazza, dunque, quello che Jenny avrebbe raccontato a Temptation Island 2024 non sarebbe affatto vero. Oltretutto sui social stanno spuntando commenti di chi conosce personalmente la coppia, e di certo la verità sembra essere totalmente diversa.

Jenny e Tony, arriva la verità dai fan: “Loro? Coppia aperta, hanno mentito”

“Jenny e Tony hanno partecipato solo per pubblicità”, scrivono gli utenti che conoscono Jenny e Tony di Temptation Island 2024: “loro sono una coppia aperta ormai da anni”. Insomma, pare che quello che è successo nel programma condotto da Filippo Bisciglia sia stato montato ad hoc per creare hype intorno ai due e per farsi pubblicità al fine di lavorare nel mondo dello spettacolo. Chiaramente, si tratta solo di rumor e indiscrezioni: la verità assoluta non si conosce ancora e potrebbero essere tutte menzogne. Certo è, che le segnalazioni sui due sono tantissime e tutte dicono la stessa cosa. Oltretutto, chi segnala è proprio di Catania, città in cui risiedono Jenny e Tony.

Intanto, sempre sui social gli spettatori di Temptation Island 2024, oltre a chiedersi se Jenny e Tony stanno ancora insieme, continuano ad essere indignati dopo il loro falò di confronto e dopo l’esempio di persona manipolatrice che ha dato Tony a tutta Italia. Fortunatamente, alla fine, Tony aveva ammesso i suoi errori, promettendo di cambiare una volta per tutte, anche se in pochi gli hanno creduto. Non ci resta che vedere cosa succederà nei prossimi mesi: la coppia sarà presto ospite a Uomini e Donne insieme a Bisciglia, per raccontare quello che è successo dopo l’uscita dal villaggio dei sentimenti.