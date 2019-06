Jenny Watwood è Madre Natura/ Video, Ciao Darwin 7: “Sono una maniaca del lavoro”

CHI È MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 7? È JENNY WATWOOD

Si sa, Paolo Bonolis per Madre Natura ha grande fiuto. E chi potrebbe mai affermare che Jenny Watwood non sia stata una scelta azzeccata per Ciao Darwin 7? La bellezza statunitense – precisamente dell’Arizona – è una delle supermodelle più famose del mondo, che recentemente ha anche posato come ragazza copertina di Playboy. Come era ovvio, anche a Ciao Darwin e in Italia, Jenny Watwood ha spopolato. I social impazziscono per lei, così come le agenzie di moda, che da sempre sono sul pezzo per richiedere la sua (bella) immagine. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la vita di una modella non è così semplice e spensierata, anzi. Ecco cosa ha raccontato a Mauxa.com la Madre Natura di Ciao Darwin: “Lo so, molti pensano a torto che fare la modella sia una cosa semplicissima. Credono che tutto il lavoro stia nel fare un bel sorriso e riscuotere un corposo assegno una volta che tutto è terminato. Beh, le cose non stanno così. Essere una modella significa viaggiare continuamente da una parte all’altra, lavoro e attenzione per il proprio corpo, dalle unghie ai capelli.”

DOPO CIAO DARIN PER JENNY WATWOOD LA COPERTINA DI PLAYDBOY

Jenny Watwood, nella stessa intervista, ha parlato di se stessa come di una maniaca del lavoro, una donna che è attenta a tutto. E a Ciao Darwin lo ha dimostrato ampiamente, essendo rimasta una Madre Natura storica, particolarmente amate dagli italiani. Come lei stessa ha raccontato, comunque, la carriera nella moda, almeno per lei, è sempre stata piuttosto agevole: “Sono cresciuta in Arizona, dove non è che ci siano grandi opportunità per i giovani. Lì però ho avuto l’opportunità di conoscere un fotografo che mi ha fatto qualche scatto, una sorta di book fotografico. Il giorno dopo sono stata chiamata da una ditta che vendeva gioielli e ho fatto il mio primo servizio fotografico. La mia carriera è cominciata in quel momento.” La carriera, adesso, per Jenny Watwood è all’apice: dopo Madre Natura in Ciao Darwin e la copertina di Playboy (avvenuta a marzo di quest’anno), per la modella si aprono ancora nuove frontiere. La sua bellezza straordinaria le ha aperto tutte le porte, abbinata a una ferrea determinazione e – come ha dichiarato lei stessa – a un’attenzione particolare al suo corpo.

JENNY WATWOOD: LA COLLABORAZIONE CON MALUMA

Attenzione: non dobbiamo pensare a Jenny Watwood come alla classica modella buona solo per le passerelle o per una sfilata di Gucci. La sua partecipazione a Ciao Darwin 7 è stata solo l’inizio di un approccio lavorativo che va al di là della sola moda. Nello specifico, la stupenda modella statunitense, ha anche partecipato a un videoclip musicale che su Youtube ha toccato quota 113 milioni di visualizzazioni. Stiamo parlando del pezzo di Maluma intitolato “El préstamo”. Ecco cosa ha detto Jenny Watwood di questa sua esperienza: “Mi è sempre piaciuto interpretare ruoli alla Bond Girl, è un mio pallino fin da quando sono piccola. Sinceramente quando il mio agente mi ha proposto di fare questa cosa non sapevo chi fosse Maluma. Adesso che ho fatto il videoclip di una sua canzone ascolto la sua musica ogni giorno. E’ davvero fantastico, un grande artista.” Insomma, chi la considerava solo una modella da passerella ha fatto un grosso errore: la ragazza dell’Arizona è molto di più e gli anni a venire lo dimostreranno in modo ulteriore.

Visualizza questo post su Instagram Shot by @megbatphoto In @arkswimwear NOW OFF TO MIAMI!! 🤙🏼 Un post condiviso da WATWOOD (@jenny_watwood) in data: 11 Giu 2019 alle ore 6:28 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA