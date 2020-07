JENNY WATWOOD/ Madre Natura a Ciao Darwin: scollature da urlo su Instagram

Jenny Watwood tra le protagoniste hot di Ciao Darwin 7 La Resurrezione. La modella americana, nella replica di questa sera, indossa le vesti di Madre Natura e si appresta ad infiammare il pubblico a colpi di sensualità. Sensualità che mostra orgogliosa sui propri profili social, dove il suo seguito lievita di giorno in giorno. Sono quasi trecento mila i fans accumulati su Instagram da Jenny Watwood e il motivo è molto chiaro. Scatti roventi, scollature vertiginose e pose sexy: la modella americana ha tutte le carte in regola per essere tra le più apprezzate nel ruolo di Madre Natura. Questa sera la rivedremo all’opera, in compagnia di Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Il pubblico di Ciao Darwin è pronto a riscoprirla in tutte le sue forme… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Jenny Watwood, una modella americana per Ciao Darwin

Jenny Watwood è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin 7. La vedremo nei panni di Madre Natura anche nella replica della puntata che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, sabato 11 luglio 2020. La modella di origine americana ha messo in risalto la sua bellezza oltreoceano, con curve mozzafiato e uno sguardo rigoroso. Nata nel ’90 a Phoeniz, in Arizona, Jenny ha dimostrato fin da piccola di avere una forte passione per la moda. Fin da giovanissima ha partecipato a sfilate e campagne pubblicitarie, riuscendo a ritagliarsi un posto come modella professionista. Tanto da sbarcare anche sulla copertina di Playboy. “Sono cresciuta in Arizona, dove non è che ci siano grandi opportunità per i giovani”, ha dichiarato tempo fa, “lì però ho avuto l’opportunità di conoscere un fotografo che mi ha fatto qualche scatto, una sorta di book fotografico. Il giorno dopo sono stata chiamata da una ditta che vendeva gioielli e ho fatto il mio primo servizio fotografico. La mia carriera è cominciata in quel momento“. Al sito Mauca invece ha sottolineato di trovare il suo lavoro molto complicato, nonostante i pregiudizi comuni. “Credono che tutto il lavoro stia nel fare un bel sorriso e riscuotere un corposo assegno una volta che tutto è terminato”, ha detto, “beh le cose non stanno così. Essere una modella significa viaggiare continuamente da una parte all’altra, lavoro e attenzione per il proprio corpo, dalle unghie ai capelli”.

Jenny Watwood, famosa ma riservata

Jenny Watwood è molto riservata, anche se gli italiani l’hanno conosciuta come Madre Natura di Ciao Darwin 7. L’americana ha scelto di tenere lontani i riflettori dalla sua vita privata, anche se ogni tanto sui social pubblica degli scatti in cui la si vede con il suo dolce gattino tigrato, oppure con un cagnolone a cui adora fare il bagno. Non mancano ovviamente le foto sexy, in costume da bagno o lingerie, di fronte allo specchio oppure persino senza alcun vestito addosso. Essere provocante per la Watwood è più che naturale. Negli ultimi post, pubblicati nei giorni scorsi, la possiamo vedere con una semplice camicia in jeans, tanga bianco, nessun reggiseno e uno sguardo che di sicuro ha spezzato qualche cuore in tutto il mondo. Nelle Stories invece la vediamo con pantaloncini e reggiseno neri, maschera al volto per dedicarsi qualche coccola argentata. “Sono Jenny. Sono un’attrice. Mi piace fare il giardinaggio“, scrive in italiano nella sua biografia. Al suo cospetto oltre 225 mila followers solo su Instagram, che si aggiungono ad altre migliaia e migliaia che la seguono sulle altre piattaforme.



