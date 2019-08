JENNY WATWOOD MADRE NATURA/ L’amore per la pasta e l’Italia (Ciao Darwin 7)

Dall’Arizona all’Italia, Jenny Watwood è uno dei volti più amati di Ciao Darwin 7, presente sia nella prima puntata del programma sia per il gran finale. Madre Natura infatti è ritornata in occasione dell’ultimo appuntamento, in onda su Canale 5 in replica nella prima serata di oggi, sabato 3 agosto 2019. Classe 1990, la Watwood ha all’attivo non solo le passerelle, ma anche gli spot pubblicitari. Ha conosciuto inoltre la trasmissione ancora prima di essere convocata dalla produzione e di sicuro non si è lasciata impaurire dalla vertiginosa scalinata che ha dovuto percorrere per quattro volte in tutto. “L’unica difficoltà è sfilare in ligenrie quando fa veramente freddo”, dice infatti riferendosi anche alla temperatura presente negli studi Mediaset durante le registrazioni. Come ha svelato a Sorrisi, la modella ha apprezzato soprattutto la grande professionalità sia durante i casting sia per quanto riguarda Paolo Bonolis, ai suoi occhi molto divertente e attento.

JENNY WATWOOD, L’AMORE PER L’ITALIA

Occhi azzurro-verdi, mora con capelli ricci e lunghi: una bellezza fuori dal comune che ha fatto breccia nei cuori degli spettatori italiani. Sorridente e perfettamente a suo agio, anche quando in studio compare Luca Laurenti con il costume di Abramo Lincoln, pronto per la sua nuova gag a tema. Un lato B degno di nota quello di Jenny Watwood, che ancora oggi viene ricordata dai fan di Ciao Darwin 7 come la Madre Natura più bella della storia del programma. Non solo quindi dell’edizione di due anni fa, come dimostra l’esplosione di popolarità vissuta dalla modella in seguito alla sua partecipazione nello show. Almeno per quanto riguarda l’Italia, visto che il suo volto non era sconosciuto in America ancora prima del suo arrivo nello Stivale. Oggi 29enne, ha trascorso l’adolescenza in passerella e ha conosciuto il mondo della moda. Per poi accorgersi di volere ben altro per il suo futuro, magari un posto al cinema o in televisione.

LA PASSIONE PER LA PASTA

“Ci sono cose del mio corpo che non amo, ma sto imparando ad accettarle”, ha confessato a GQ all’epoca parlando delle difficoltà di essere una Top Model con un rapporto contraddittorio con il proprio aspetto fisico. L’Italia invece le è entrata nel cuore, tanto che ormai mangia spaghetti con le cozze anche quando si trova in Florida. Su Instagram la vediamo infatti osannare spesso la pasta, che poi consuma con gusto anche in un ristorante che affaccia sul Duomo di Milano, dove la troviamo a inizio luglio. “Don’t be upsetti, eat some spaghetti”, dice in rima con un gioco di parole, suggerendo di non essere arrabbiati, ma di mangiare un po’ di pasta per riprendersi. Per tutti i fan che sperano di incontrarla in giro per lo Stivale: la Watwood è ancora impegnata in tante regioni italiane come testimonial e per fare diversi shooting. In questi giorni, scopriamo grazie a Instagram, si trova a Capri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA