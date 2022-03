Jeremias Rodriguez abbandona Isola dei Famosi 2022?/ “Al pubblico non arriva verità”

Jeremias Rodriguez vuole abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. Dopo Floriana Secondi, che durante la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha minacciato di lasciare il gioco, è la volta del fratello di Belen. Jeremias durante il momento delle nomination in palapa confessa alla conduttrice: “voglio tornare a casa”. In realtà dietro a questa scelta c’è molto di più visto che poco dopo il fratello di Belen Rodriguez confessa: “al pubblico non arriva la verità di quanto succede nel reality, non arrivano le cose come succedono qua, non ci lasciano parlare, non ci fanno dire le cose come sono, voglio tornare a casa”.

Ilary Blasi dallo studio, giustamente, gli dice di parlare e non nascondersi visto che tutto quello che succede nel reality viene mandato in onda. In realtà dietro a questo pensiero del fratello di Belen c’è forse un malumore legato al gruppo visto che poco dopo confessa: ” non si può legare con tutti allo stesso modo”.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei famosi 2022?

Jeremias Rodriguez a sorpresa potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi 2022. Ad una settimana dall’inizio della nuova edizione del reality show di successo di Canale 5, il fratello di Belen Rodriguez che partecipa in coppia con il padre Gustavo Rodriguez sta pensando di abbandonare il gioco. Come mai? Cosa ha spinto il giovane a questa riflessione? L’Isola è sicuramente uno dei reality più difficili di sempre e non è facile convivere con i naufraghi. In realtà Jeremias ha stretto legami molto forti con diversi naufraghi come rivela in Palapa: “io ho legato da morire con Lory, Marco, Clemente e Laura. Non posso dire che non vado d’accordo con nessuno, ho avuto discussioni, ma sempre nelle regole”.

A sorpresa però Jeremias rivela che è il papà Gustavo ad avere qualche problema con un naufrago: “ma papà ce l’ha con qualcuno ma deve dirlo lui”. Allora il padre Gustavo prende la parola e confessa: “non posso nominarlo perchè è leader però niente di importante, è solo che non andiamo d’accordo” riferendosi a Nicolas Vaporidis, vincitore della prova leader per la seconda settimana consecutiva.











