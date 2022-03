Jeremias Rodriguez, Isola dei Famosi 2022/ Che è successo con Nicolas Vaporidis?

Jeremias Rodriguez, Isola dei Famosi 2022: la scelta di partecipare col padre

L’Isola dei Famosi 2022 di Jeremias Rodriguez è iniziata con una ventata di genuinità, anche grazie alla presenza del padre Gustavo. Un po’ impaurito al momento del tuffo dal celebre elicottero, l’influencer di casa Rodriguez si è subito fatto coraggio e non ha esitato a lanciarsi precedendo il padre. La puntata è stata segnata da una sconfitta iniziale durante la prova ricompensa, tuttavia, il giovane è riuscito ben presto a riscattarsi, conquistando la leadership di coppia con il padre. I due, infatti, hanno affrontato con successo la difficile sfida di forza ed equilibrio, alla fine della quale sono stati gli unici a rimanere in piedi.

Positività e buoni intenti per Jeremias, che ha dichiarato di aver scelto di partecipare in coppia con il padre Gustavo anche per avere un aiuto a gestire i rapporti con gli altri concorrenti in maniera più posata. Eppure, il reality è appena iniziato e già sono sorti degli attriti tra il fratellino del clan Rodriguez e Nicolas Vaporidis, anche se le ragioni sono ancora poco chiare. L’antipatia, in tutti i casi, è stata dichiarata apertamente al momento delle nomination, quando Jeremias ha fatto il nome dell’attore, ignorando che fosse immune insieme alla modella Estefania Bernal grazie al televoto flash. Quale sarebbe stata dunque la colpa di Vaporidis? A quanto pare, il mancato saluto al momento dell’ingresso in Palapa. Dal canto sui, Nicolas non ha nascosto espressioni di disapprovazioni.

Con Jeremias Rodriguez può capitare di tutto…

Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime puntate da Jeremias Rodriguez? L’impressione che possa capitare di tutto a Isola dei Famosi 2022 è apparsa forte e chiara anche tra il popolo dei social. Il trascorso del fratellino Rodriguez, inquadrato spesso come una testa calda ma dal gran cuore, fa supporre che non basterà il padre a calmare il suo animo. Vedremo intanto se l’astio già nato nei confronti di Vaporidis farà scatenare scintille!

Quel che è certo è che non mancheranno momenti di affetto per la famiglia, di questo il pubblico ha già avuto un assaggio quando la coppia è stata chiamata nella zona nomination e dove ha ricevuto una sorpresa: un RVM che li ritraeva insieme alla loro famiglia, prima della partenza per il reality. Di fronte a quelle tenere immagini, Jeremias non è riuscito infatti a trattenere le lacrime, sottolineando come la famiglia per loro si al di sopra di tutto.

