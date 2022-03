Jeremias Rodriguez pronto al ritiro?/ La sua Isola dei Famosi 2022 sembra già finita

Jeremias Rodriguez nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda lunedì, al momento della nomination si è lamentato con la redazione e ha detto che avrebbe preferito tornare a casa. Il suo stato d’animo lo turba, in primis sta sentendo molto la mancanza della sua fidanzata Deborah Togni e poi il programma non gli permette di parlare in maniera esplicita. Il Rodriguez è affranto perché a casa non arriva tutto quello che succede sull’isola, soprattutto le difficoltà che i naufraghi devono affrontare giornalmente. Il naufrago si è lamentato di non poter dire e far vedere le cose come realmente stanno. Lui che è una persona schietta e diretta non ama le restrizioni soprattutto quando riguarda un pensiero.

Ilary Blasi ha cercato di far ragionare il naufrago e gli chiesto se avesse qualche problema con alcuni compagni dell’Isola dei Famosi. Jeremias ha replicato di non poter legare con tutti, anche per incompatibilità di carattere, con qualcuno ha legato maggiormente tipo Clemente, Marco, Lory e Laura. Il Rodriguez in puntata ha partecipato alla prova di forza in coppia con il padre e insieme ai Russo e ai leader è riuscito a vincere: machete, sale, olio e corda. Il morale si è un po’ alzato quando gli Accopiadi vincendo la sfida contro gli Sgamadi hanno potuto assaggiare un pezzo di pizza. Jeremias per un soffio non è diventato leader. La prova di resistenza lo ha messo in difficoltà, nonostante l’impegno al foto finish ha vinto per la seconda volta consecutiva Vaporidis.

Al pubblico non interessa se Jeremias Rodriguez lascia L’Isola dei Famosi 2022, non gode di molta simpatia, al contrario del padre più apprezzato. Un po’ per la continua presenza dei Rodriguez nei reality, un po’ perché Jeremias ha un carattere litigioso, non sempre la famiglia argentina vine applaudita. Le sorelle se la sono cavata egregiamente, lui purtroppo risulta pesante e anche tra i naufraghi c’è chi lo evita, tipo Nicolas.

Dopo le sue parole sulle dinamiche televisive, la fidanzata Deborah ha preferito mantenere il silenzio e lasciare al fidanzato la possibilità di vivere la su esperienza senza condizionamenti esterni. Per quanto riguarda il loro amore la ragazza ha postato sulle story di Instagram un video dove Jeremias la saluta con il testo: “Quanto mi manchi”.

