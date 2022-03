Jeremias Rodriguez lascia L’isola dei famosi 2022?/ Belen: “C’è papà Gustavo…”

L’isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez verso il ritiro: Belen Rodriguez rompe il silenzio sul fratello in coppia con il padre Gustavo

L’isola dei famosi 2022 -condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv Vladimir Luxuria e Nicola Savino – potrebbe segnare un primo ritiro dall’Honduras, parliamo di Jeremias Rodriguez, approdato al reality honduregno in coppia con il padre Gustavo Rodriguez, come concorrente unico. In occasione della nuova puntata del gioco dei naufraghi Jeremias ha palesato un certo malcontento, tanto da arrivare a minacciare l’addio al reality con dichiarazioni piuttosto forti – dettate da una miscela di frustrazione e avversità nei riguardi del format- che a suo avviso non farebbe trapelare la verità agli occhi dei telespettatori. “Questo mi rompe veramente tanto. E voglio tornare a casa – è lo sfogo a cui si è lasciato andare Jeremias, mentre era al fianco del padre gustavo-. Al pubblico non arriva la verità di quello che accade dentro al reality. Non mi va bene. Non arrivano le cose come succedono qua. Non ci lasciano parlare. Non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va. Voglio tornare a casa.”.

E in molti, tra i telespettatori de L’isola dei famosi 2022, scommetterebbero che Jeremias sia in procinto di tornare dai suoi cari, tra i quali le sorelle ex naufraghe Cecilia e Belen Rodriguez. Quest’ultima, ora conduttrice a Le iene, rompe il silenzio sullo sbarco del fratello e il padre, Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez, a L’isola dei famosi, tra le pagine di Chi magazine.

Belen Rodriguez una fan di Jeremias e Gustavo Rodriguez a L’isola dei famosi

Come trapela tra le pagine di Chi magazine, Belen Rodriguez è una fedele telespettatrice de L’isola dei famosi 2022, dove ora concorrono da concorrente unico il padre e il fratello Jeremias e Gustavo Rodriguez.

“Li vedo bene -fa sapere l’ex naufraga, che non si risparmia neanche sul trascorso amoroso tra Jeremias e Soleil Sorge a L’isola dei famosi 2019 – mio fratello l’altra volta non era concentrato, l’ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico…”. A prescindere dalla scelta finale che Jeremias maturerà sul preannunciato ritiro dal reality, Belen è certa che il fratello possa contare sul padre in Honduras: ” Mio padre è uno wild, sa fare tutto…”.

Che Gustavo Rodriguez possa, quindi, rivelarsi “il porto sicuro tra le tempeste” di Jeremias, a L’isola dei famosi 2022? Staremo a vedere.











