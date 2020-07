Jeremias Rodriguez si è fidanzato con Deborah Togni/ Foto, l’annuncio sui social

Jeremias Rodriguez si è fidanzato. Il fratello di Belen e Cecilia ha deciso di uscire allo scoperto presentando ufficialmente la nuova fidanzata con tanto di foto pubblicata su Instagram. La nuova fiamma si chiama Deborah Togni, una bellissima mora con cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato la serenità dopo la fine della storia d’amore con Soleil Sorge, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne conosciuta durante la sua esperienza di naufrago a L’Isola dei Famosi. La coppia ha deciso di annunciare al mondo intero il proprio amore con una foto pubblicata su Instagram che li vede abbracciati e sorridenti a bordo di una nave. La foto, manco a dirlo, ha immediatamente scatenato il gossip e ha riscontrato l’approvazione dei tantissimi fan del fratello di Belen tra cui anche quella di Alessandra Gallocchio, la fidanzata Salvatore Angelucci. Jeremias e Deborah, infatti, sono reduci da un bellissimo weekend trascorso sul Lago di Garda proprio in compagnia dell’ex tronista e della fidanzata, tra i primi a conoscere del loro amore. “Quanto è bello dire grazie?” scrive Jeremias come didascalia alla foto pubblicata su Instagram in cui mostra “fiero” il suo nuovo amore.

Jeremias Rodriguez dopo Soleil si è fidanzato con Deborah

L’estate 2020 ha portato un nuovo amore nella vita di Jeremias Rodriguez. Dopo la fine della complicata storia con Soleil Sorge, il fratello di Belen e Cecilia ha finalmente ritrovato il sorriso tra le braccia di Deborah Togni. Al momento sulla ragazza non è dato sapere di più; possiamo solo dirvi che Deborah non appartiene al mondo dello spettacolo né tantomeno a quello della moda. Nata e cresciuta a Milano, Deborah lavora come assistente di volo e ha conosciuto Jeremias grazie ad alcuni amici in comune. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine al punto che il più piccolo di casa Rodriguez ha già presentato a tutta la famiglia la sua nuova fidanzata. Jeremias e Deborah, infatti, recentemente sono stati avvistati insieme anche al compleanno di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che si è molto avvicinato a Belen dopo la fine della relazione con Stefano De Martino.

