Jeremias Rodriguez vs Carmen Di Pietro “Non vi vogliamo”/ “Non siete altruisti!”

Carmen Di Pietro è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate da quando è iniziata L’Isola dei Famosi 2022. Del resto la nota ed esuberante showgirl, come ricorda anche Biccy.it, ha attirato su di se le antipatie di numerosi altri concorrenti del reality show di casa Mediaset, e proprio per questo, nelle prime tre puntate dell’Isola, è finita sempre in nomination. L’attore Nicholas Vaporidis le ha “aizzato” contro i coniugi Russo, con l’obiettivo di poter avere la meglio su Carmen Russo al televoto. Ma è stato ancora più esplicito Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, concorrente del reality di Canale 5 assieme al papà. L’ex Gf Vip non ha usato troppi giri di parole spiegando: “Non vi vogliamo più sull’Isola!“, riferendosi appunto a Carmen Russo e al figlio.

Dopo una notte dura, passata sotto la pioggia incessante, l’argentino ha sbottato contro la maggiorata ed il figlio Alessandro spiegando: “Egoisti che non siete altro, non vi vogliamo più qua”. Poi ha aggiunto: “Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme! Non siete per niente altruisti!“. Secondo Jeremias Rodriguez, mamma e figlio avrebbero occupato troppo spazio sotto la tenda, lasciando quindi gli altri naufraghi sotto la pioggia battente.

JEREMIAS RODRIGUEZ VS CARMEN DI PIETRO, LEI REPLICA: “NON L’HO DIGERITA QUELLA FRASE”

Immediata la replica di Carmen Di Pietro al sudamericano: “La frase ‘non vi vogliamo sull’isola‘ io proprio non l’ho digerita. Se la sono presa con Alessandro ma anche altra gente era sdraiata per terra sotto la tenda. E chi cavolo sei per dirmi una cosa del genere? Ma che è tua l’Isola? Te la sei comprata? Ah bello! Come ci stai tu sull’Isola ci sto pure io eh!”.

La Di Pietro si è infastidita anche perchè qualcuno avrebbe negato le parole di Jeremias: “Poi qualcuno avesse detto non è vero! Questo mi ha dato un fastidio enorme! Questo vuol dire che sono tutti contro me ed Alessandro!”. Vedremo come evolverà questa querelle nelle prossime ore…

