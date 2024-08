L’ex bagnina di Baywatch Nicole Eggert in lacrime sui social: “La chemio contro il tumore sta funzionando”

Splendide notizie per Nicole Eggert, attrice americana celebre soprattutto per Baywatch nel ruolo di Roberta Summer Quinn che nelle scorse ore ha condiviso sui social un video in cui annuncia piangendo di gioia che la chemioterapia sta funzionando. L’attrice 52enne, infatti, nel gennaio scorso ha rivelato di avere un raro tumore al seno. Mesi dopo ha postato un altro video mentre si rasava i capelli prima di iniziare la terapia ed adesso sempre sui social ha rincuorato tutti con il bellissimo annuncio: “Il mio corpo ha risposto perfettamente alla chemio. Non è stato rilevato un cancro in quell’area, ho il via libera per procedere e programmare l’intervento.”

Wanda Nara e Mauro Icardi separazione, è scontro: lei tira dritto, lui 'si vendica'/ "Carte bloccate"

Il tumore al seno di Nicole Eggert è raro e particolarmente aggressivo, per fortuna però la chemioterapia sta funzionando molto bene. L’ex bagnina di Baywatch ha poi aggiunto carica di ottimismo e positività quali saranno le prossime cure a cui dovrà sottoporsi, ha spiegato che prossimamente si sottoporrà a una “mastectomia con la ricostruzione del seno”. E poi ha aggiunto raggiante che ha potuto così festeggiare il 13esimo compleanno di sua figlia con il sollievo più grande: “È il compleanno di mia figlia e la festeggerò alla grande, perché se lo merita e perché è stata un’ottima collaboratrice.”

Kasia Smutniak: "Lascio il cinema, non voglio più recitare"/ "Provavo uno strano senso di inferiorità"

Nicole Eggert malattia, come sta l’ex attrice di Baywatch: tumore raro e aggressivo ma reagisce bene alle cure

Nicole Eggert ha rivelato per la prima volta che le era stato diagnosticato un cancro al seno “molto raro” nel dicembre 2023, raccontando a Inside Edition che i medici le avevano trovato un altro cancro nei linfonodi. L’ex attrice che nel 2014 ha aperto una gelateria, si era allarmata quando ha iniziato a prendere peso velocemente, circa 11 chili in soli tre mesi e poi quando a ottobre 2023 ha avvertito un “un dolore terribile” al seno sinistro ed ha sentito anche un nodulo durante un autoesame.

Scaletta Battiti Live 2024, ultima puntata 5 agosto 2024 Canale 5/ Gran finale: i cantanti da Emma a ex Amici

“Sono andata dal mio medico di base e mi ha detto che dovevo andare subito a farmi visitare. Il problema era che non riuscivo a fissare un appuntamento perché era tutto prenotato. Quindi ho dovuto aspettare fino alla fine di novembre”. Riesco a sentire il nodulo al seno, è necessario eliminarlo. Quindi bisogna solo capire se devo fare il trattamento prima dell’intervento o dopo. Ogni secondo che passa ed è dentro di me, sta crescendo e voglio semplicemente eliminarlo” ha spiegato così la sua malattia Nicole Eggert di recente e per fortuna le cure stanno funzionando.