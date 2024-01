Jeremy Renner dopo il terribile incidente torna sul set/ “Se fossi morto avrei deluso molte persone”

Jeremy Renner dopo il terribile incidente con lo spazzaneve: torna sul set e nuovo EP

Jeremy Renner, l’attore noto per il ruolo di Occhi di falco nella saga degli Avengers, ad un anno esatto dal terribile incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, è pronto a ripartire e lo fa sia tornando sul set delle serie Il sindaco di Kingstown che con un nuovo EP intitolato Love and Titanium. L’attore e musicista 52enne esattamente un anno fa, il 1 gennaio del 2023, è rimasto vittima di un incidente con lo spazzaneve nel tentativo di salvare il nipote che stava per essere investito. Nell’impatto aveva riportato la rottura di otto costole in quattordici punti, oltre a varie fratture alla parte destra del corpo, il collasso di un polmone e il trafiggimento del fegato da parte di una costola. A preoccupare maggiormente, però erano le gravi ferite alla gamba destra al punto che si è inizialmente temuto di doverla amputare. Dopo alcuni giorni in terapia intensiva ed un lungo periodo di riabilitazione adesso il cantante e attore è pronto a ripartire.

Jeremy Renner, infatti, in quest’ultimi giorni ha postato sul suo profilo Instagram una profonda riflessione sul senso della vita e l’importanza della famiglia. Ai microfoni della CNN, invece, parlando della sua ripartenza dopo un anno a dir poco difficile in cui è stato sospeso tra la vita e morte e ha lottato con tutte le sue forze per riprendersi al meglio ha confessato che anche il suo lavoro, soprattutto la musica, è stata terapeutica: “La musica è sempre stata abbastanza catartica e curativa per me, in ogni caso. Questo è più un racconto della vita e della morte e del recupero di tutto l’anno scorso. E’ più un diario, quindi la musica attraversa molti generi diversi”. E proprio il primo giorno dell’anno è uscito il suo singolo: Weight.

Jeremy Renner riparte dopo l’incidente: “Se fossi morto avrei deluso molte persone”

Jeremy Renner dalla sua ex moglie, la modella Sonni Pacheco dieci anni fa ha avuto figlia Ava Berlin. Ed è proprio pensando alla piccola che in questi lunghi 12 mesi ha cercato di riprendersi fisicamete e mentalmente dalla conseguenze del terrbile incidente che lo ha visto coinvolto l’anno scorso. Su Instagram ha postato una tenera foto di lui abbracciato ad Ava Berlin confessando: “Il motivo numero uno per la mia guarigione è lei. Le ho chiesto di “aspettarmi” quando l’ho vista per la prima volta il 14 gennaio quando sono arrivato a casa.”

Dell’incidente con lo spazzaneve Jeremy Renner, invece, ha parlato anche nell’intervista con la CNN riportata dal TgCom24: “Sono così fortunato. Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza ma ho trovato altra energia e mi sono riempito di amore e titanio. Ho una famiglia splendida. Ho una figlia di 10 anni. Se fossi morto avrei deluso e incasinato la vita di molte persone. Quindi ho molte cose per cui migliorare”.











