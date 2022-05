Jerry Calà/ “Sogno di fare un film drammatico, con Mara Venier momenti ballerini…”

Jerry Calà ospite di Domenica In: il suo nuovo lavoro

Jerry Calà è stato ospite oggi di Domenica In, pronto a presentare il suo nuovo album “Professione Entertainment”: “Ho raccolto dal mio spettacolo i pezzi più ballabili, orecchiabili, quelli che fanno festa, anche per uscire da questo brutto periodo di pandemia e isolamento. Questo è un invito a far festa, anche a casa”, ha commentato. Per questo ha portato la sua band a Domenica In: “L’abbiamo registrato dal vivo in teatro, è una cosa seria e fatta bene”, ha spiegato.

Jerry Calà ha ammesso di avere voglia di fare un film drammatico, magari proprio con Ferzan Ozpetek. Mara Venier ha auspicato che possa davvero ricevere la chiamata del celebre regista. Calà ha appena festeggiato i 50 anni di carriera all’Arena di Verona, spettacolo dello scorso luglio al quale era presente anche Mara Venier, che ha ribadito la sua felicità nel vedere l’affetto di tanti amici.

Jerry Calà e il rapporto con Mara Venier

Mara Venier e Jerry Calà hanno rammentato la loro vecchia storia d’amore oggi trasformata in una meravigliosa amicizia: “Non è bello dimenticare pezzi della nostra vita”, ha ammesso la padrona di casa Domenica In, “ed è bello che oggi io e te siamo i migliori amici”. Jerry ha ammesso di aver avuto dei “momenti ballerini” anche a causa della gelosia della Venier: “Lei diceva che ne bastava uno di attori in casa”, ha svelato Calà.

Spazio quindi alla musica con i maggiori successi e le hit internazionali eseguiti dalla sua band e da lui reinterpretati questo pomeriggio a Domenica In a partire da “La pelle nera”. L’ospite di Domenica In ha poi voluto ricordare Guido Lembo, scomparso pochi giorni fa. A tal fine ha cantato un classico della canzone napoletana. La festa è proseguita con “Maracaibo”.

