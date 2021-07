Jessica Aidi, fidanzata di Verratti/ Un amore travolgente, in attesa del matrimonio

La bella Jessica Aidi è la nuova fidanzata del centrocampista del PSG e della nazionale italiana Marco Verratti. La modella francese, con un passato da cameriera, ha conosciuto il calciatore nel 2019. Nel corso degli ultimi tempi, è riuscita a farsi notare su Instagram superando la soglia dei 300 mila follower e non manifestando alcuna intenzione di fermarsi in merito.

La dolce metà di Verratti ha scelto di seguirlo fino a Monaco di Baviera, in occasione dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Jessica Aidi gli ha portato senz’altro fortuna, essendo l’Italia riuscita a passare il turno e ad arrivare fino alla finale contro l’Inghilterra. Ovviamente, la Aidi non ha nascosto il proprio tifo nei confronti della nazionale azzurra e ha pubblicato una Storia sui suoi canali social, suggellando il suo rapporto duraturo con una quantità sempre crescente di fan.

JESSICA AIDI, FIDANZATA DI MARCO VERRATTI E QUEL SOGNO…

Per lei, Marco Verratti ha lasciato la sua moglie storica Laura Zazzara e ha iniziato a dare un nuovo senso alla propria vita sentimentale. Nella fine del 2020, il centrocampista ex Pescara ha sottolineato l’importanza di un amore puro e incondizionato e i due sono stati paparazzati insieme in occasione del Gran Premio di Monaco di Formula 1 del 2019, per poi andare in vacanza insieme a Ibiza e rafforzare rapidamente il loro rapporto sentimentale. La loro storia va avanti a gonfie vele e Jessica Aidi pubblica spesso e volentieri foto insieme al suo amore, suggellando un legame che non sembra avere fine. Ricordiamo che Verratti ha due figli avuti dal precedente matrimonio con Laura, di nome Tommaso e Andrea. Ora l’attenzione del calciatore italiano si sposta verso la finale di Euro 2020 in quel di Wembley, contro gli inglesi padroni di casa. L’obiettivo è continuare a sorprendere e vincere, magari con l’aiuto della bella Jessica Aidi fuori dal terreno di gioco…

