Jessica Alves, ex Ken Umano/ “C*lo come Jennifer Lopez, obiettivo? Essere madre!”

Recentemente ha rivelato di aver speso 30mila dollari per un aumento del suo sedere, per renderlo come quello di Jennifer Lopez, e adesso Jennifer Alves, quello che un tempo era noto come Rodrigo Alves alias e Ken umano, si prepara a puntare dritto a diventare madre. Già il mese scorso, Jessica Alves ha mostrato le sue nuove forme in un vestito aderente che non lasciava spazio a dubbi e interpretazioni e lei stessa oggi si mostra a bordo piscina in vacanza in Spagna per mostrare con orgoglio i risultati della sua recente trasformazione “nascosto” solo da uno striminzito bikini rosso. La star televisiva transgender, 36 anni, ha conquistato like e critiche per via dei suoi continui ritocchi ma adesso Jessica Alves non ha intenzione di fermarsi, quello che vuole è diventare madre e trovare qualcuno che possa amarla per quello che è.

RODRIGO ALVES E’ JESSICA E SI MOSTRA IN BIKINI CON LE SUE NUOVE CURVE

Proprio il mese scorso, Jessica Alves, che in precedenza era conosciuta come Rodrigo, ha rivelato di essere volata in Brasile per sottoporsi a un aumento dei glutei con bioplastica per un totale dell’aggiunta di nove litri di riempitivo nei glutei per avere le forme di Jennifer Lopez e i fianchi di Kim Kardashian. Al momento non le importa ancora avere dei genitali e voce maschili ma che per la prima volta riesce davvero a sentirsi sexy. Parlando a MailOnline della trasformazione, Jessica ha detto: “Ho avuto una procedura estetica che mi ha cambiato la vita come parte della mia transizione, Voglio essere una donna voluttuosa con le curve e ora lo sono e mi sento sexy per la prima volta nella mia vita!”. Quando la rivedremo in tv riusciremo a riconoscerla?

