Jessica Alves, ex Ken Umano: intervento di cambio sesso ok/ “Ora mi rifaccio il seno”

Jessica Alves, ex Rodrigo ed ex Ken Umano, è uscita allo scoperto a esattamente nove giorni dall’operazione per il cambio di sesso. Parlando in esclusiva con il Daily Mail, tabloid fra i più letti della Gran Bretagna, ha svelato di sentirsi “benissimo” e di essere “rinata”. La 37enne si è sottoposta alla delicata operazione in quel di Bangkok, ed ha annunciato di essere pronta a finire nuovamente sotto i ferri per farsi ingrandire ulteriormente il suo seno. “Sono passati nove giorni dall’intervento di riassegnazione del sesso e mi sento benissimo – le sue parole attraverso un video – posso cantare, ballare, posso fare tutto”.

Jessica Alves ha poi aggiunto: “Ora è molto diverso, e oggi è il primo giorno in cui esco, vado dal parrucchiere a lavarmi i capelli, sono così felice di essere una persona nuova”. Quindi, parlando del prossimo intervento: “Metterò una nuova una protesi mammaria, avrò il seno più grande e pieno. E il dottore rimuoverà questo impianto perché continuo ad avere problemi”. Jessica ha poi ricordato come fino a pochi anni fa, chiunque subisse un’operazione di cambio sesso doveva restare a letto per almeno due settimane, ma ora la situazione è completamente diversa.

JESSICA ALVES: “LA MIA VAGINA? LA GUARDO TUTTO IL GIORNO”

“Mi sento così bene – ha proseguito Jessica Alves – che la prossima settimana cambierò le mie protesi mammarie: senza un reggiseno meraviglioso sono troppo basse”. Ovviamente si tratterà di un ingrandimento: “Sono a 725 cc e le porterà 1200 cc”. L’ex Ken Umano è intenzionato a intervenire anche sul mento: “Il mio impianto verrà rimosso e la linea della mascella sarà rasata a forma di V in modo che il mio viso sembrerà più femminile”. Jessica Alves ha parlato anche a This Morning, soffermandosi sul suo intervento di vaginoplastica: “L’estetica della mia vagina – ha detto – è esattamente la stessa di una vagina biologica, la guardo tutto il tempo. Tra tre mesi si comporterà come una vagina biologica, è elastica e si auto-lubrifica”.



