Jessica Antonini Vs Davide Lorusso, spunta il messaggio dell’ex/ “Scampata una fogna”

Jessica Antonini torna all’attacco. L’ex tronista di Uomini e Donne, che lasciò il programma insieme al bel Davide Lorusso, continua a lanciargli stoccate a distanza dopo la rottura. Dopo le dichiarazioni fatte al settimanale Nuovo, la replica di Davide e la risposta della Antonini alle sue dichiarazioni, Jessica lancia una nuova frecciatina all’ex, pubblicando il messaggio ricevuto da una sua ex. Una ragazza che ha in passato avuto una storia con Davide ha infatti scritto alla Antonini che ha poi deciso di pubblicare il contenuto del messaggio che è questo: “All’inizio ti seguivo per curiosità perché avendolo conosciuto in passato volevo vedere fino a che punto arrivava. Meglio scoprirle subito ste cose che mai. A me il mini percorso con lui mi ha solo aiutato ad aprire gli occhi su un’amica falsa, almeno quello glielo riconosco.”

Jessica Antonini, nuovo attacco a Davide Lorusso: “Ho scampato una fogna”

Accanto al messaggio ricevuto dall’ex di Davide Lorusso, Jessica Antonini ha poi affiancato una sua considerazione e, chiaramente, una nuova stoccata all’uomo. “Prima non ci credevo, ma oggi so che questa persona ha fatto un po’ di tutto, ma alla radice c’è proprio il non rispetto e la falsità. – ha scritto l’ex tronista, per poi concludere – Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza… Menomale che parlava deli amici. Che posso dirti? Ho proprio scampato una fogna.” Al momento non replica Davide Lorusso che potrebbe però decidere da un momento all’altro di rompere il silenzio.

