Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, nuova lite in diretta al Grande Fratello 2024

Se durante la settimana Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi si sono volutamente evitate, non hanno la stessa fortuna nel corso della diretta del Grande Fratello 2024, quando Alfonso Signorini le chiama in disparte per un faccia a faccia definitivo. Dopo una clip riassuntiva, è Yulia a esordire, chiedendo a Jessica di trovare un punto d’incontro dopo la guerra fredda degli ultimi giorni.

Grande Fratello, Michael Castorini gay? L'ipotesi di Javier/ Jessica a Mariavittoria: "Io so tutto"

“Ho detto grosse parolacce ma non ti ho offesa fino a quando non l’hai fatto tu con me, riempiendoti la bocca di cose che non ti riguardano. – ha esordito la modella – Mi dispiace perché giorni fa mi hai anche dato dei consigli, abbracciandomi. Ci eravamo giudicate in modo sbagliato, avevamo fatto qualche passo ma, poi, siamo arrivate a questo punto. Ma perché siamo arrivate a questo punto?”

Jessica Morlacchi, flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne?/ "È successo prima del Grande Fratello"

Jessica ancora contro Yulia al Grande Fratello 2024, Cesara Buonamici la bacchetta

Jessica non crede al buonismo di Yulia, motivo per il quale la sua risposta alla rivale è ancora amara: “Io non mi permetterei mai di dire ‘disgraziata’ e ‘vai a mangiare’, come l’hai intesa tu, ma era un modo per dire ‘vai a fare altro’. Una persona senza grazia è disgraziata o altro? Quando tu urlavi, io ti ho detto ‘non hai grazia’, da lì ‘disgraziata’… Per me è una iena travestita da agnello. Sarebbe bello avere un confronto con lei in modo sincero, ma lei fa la finta santa in diretta e io non sono così.”

"Jessica Morlacchi non si lava tutti i giorni"/ Le Non è la Rai choc al Grande Fratello 2024: è polemica!

“È lei che fa la iena in puntata, visto che sa parlare solo di me!” risponde però Yulia. Dallo studio, Cesara Buonamici bacchetta Jessica, ammettendo di averla trovata eccessiva nei confronti di Yulia: “Questa è antipatia allo stato puro e non capisco da dove nasce. Mi sembra nata da un ragazzo che è diventato quasi un oggetto: la prima che se lo acchiappa ha vinto. Non ti ha fatto nulla di male lei, Jessica!” Al contrario, Beatrice Luzzi si schiera più dalla parte della Morlacchi, dichiarando di aver compreso il reale peso del suo attacco alla rivale.