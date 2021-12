Jessica becca Sophie e Alessandro in atteggiamento intimo/ GF Vip: “Mi sento un’amante…”

Sophie e Alessandro al Grande Fratello Vip 2021 sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi, mentre si abbracciavano da Jessica Selassiè, protagonista soltanto nei giorni scorsi di un acceso battibecco proprio con Basciano. Un episodio che certo non è passato inosservato alle telecamere del reality show più popolare di Canale 5, tanto da essere prontamente approdato sui social media ed essere rimbalzato di bacheca in bacheca, complice il commento dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, che è letteralmente divenuto virale e ha generato reazioni e discussioni.

Ma partiamo dall’antefatto. Come dicevamo, nelle ore antecedenti al Natale, la princess ha deciso di parlare con fermezza ad Alessandro Basciano, dicendo di essersi sentita presa in giro dal suo atteggiamento, dal suo comportamento, quasi come se l’avesse presa per un ripiego. In particolare, l’ha accusato di essersi avvicinato a lei solo dopo avere mancato altri obiettivi: “Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda con Gianmaria. Così ti sei buttato su di me dicendo ‘è carina, è simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su di lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”.

JESSICA BECCA SOPHIE E ALESSANDRO ABBRACCIATI: L’EX TRONISTA SI LASCIA ANDARE A UN COMMENTO INEQUIVOCABILE

In queste ore, poi, la vicenda si è arricchita di un nuovo episodio, seppur privo di dialogo diretto tra Jessica e Alessandro, ma con Sophie come comun denominatore (suo malgrado). Infatti, la principessa è entrata nella stanza in cui Codegoni e Basciano si stavano scambiando dolci effusioni stando accoccolati e inevitabilmente ha visto la scena, nonostante il suo unico intento fosse quello di dire a Miriana Trevisan di “venire un attimo”.

Insomma, una coincidenza e un tempismo particolarmente sfortunati, che hanno portato Sophie Codegoni a esclamare, ridendo insieme ad Alessandro Basciano: “C*zzo… Mi sembra di essere tipo, non so… Un’amante che viene beccata”. Una dichiarazione decisamente esplicita, che ha restituito ai telespettatori tutto l’imbarazzo provato dalla giovane in prima persona.

