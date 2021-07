Jessica e Alessandro, Temptation Island 2021/ Lei pronta a tradirlo per Manuel Di Bernardo?

ALESSANDRO PENSERÀ SOLO AL FISICO O ANCHE ALLA SUA JESSICA?

E’ la monotonia il principale motivo di disturbo tra Jessica e Alessandro, una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island 2021. Non è un caso se proprio la 34enne di Varese abbia deciso di contattare la redazione sperando di poter dare uno “scossone” al rapporto e in particolare al compagno. Dopo l’inizio della loro convivenza, la loro relazione avrebbe vissuto un momento di stallo anche per via di quella sorta di “ossessione” nutrita dal compagno nei confronti del fisico e della dieta, che lo avrebbe portato a concentrarsi più sulla sua passione per la palestra che sulle esigenze della compagna.

Ad accorgersi di questa passione quasi maniacale di Alessandro nei confronti dell’esercizio fisico e della sana alimentazione non sarebbe stata solo la compagna ma anche le stesse tentatrici che spesso hanno ironizzato sul conto del fidanzato che nel villaggio ha dimostrato ancora una volta maggiore attenzione per i suoi pasti personalizzati piuttosto che per le ragazze single presenti.

JESSICA E ALESSANDRO A TEMPTATION ISLAND 2021: ARRIVA LA PRIMA REAZIONE PER IL 28ENNE

Nel corso delle prime puntate di Temptation Island 2021, Jessica ha potuto vedere il fidanzato Alessandro solo ed esclusivamente alle prese con esercizi ed attenta dieta, la cui dedizione ha lasciato sorpresi tutti, compresi i suoi compagni di avventura e le stesse tentatrici, ma anche le altre fidanzate dall’altra parte del villaggio. E se il 28enne milanese si è detto felice e soddisfatto della sua vita che sembra districarsi unicamente tra casa, lavoro e palestra, non sarebbe della stessa idea la fidanzata Jessica che a differenza del compagno ha invece iniziato a guardarsi intorno.

Nel video di presentazione in vista della terza puntata, viene annunciato il punto di svolta: “Gli equilibri delle coppie cambiano”. Nel breve filmato si vede Jessica mentre si gode la spiaggia in compagnia di un tentatore, lasciandosi coccolare. Evidentemente accadrà qualcosa che finalmente potrebbe provocare una reazione in Alessandro. Chiamato nel pinnettu il ragazzo ha assistito ad un filmato della fidanzata che però non avrebbe affatto gradito tanto da commentare, nell’atto di andare via: “Adesso vado là, adesso vado subito”. Cosa avrà visto?



