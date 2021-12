Jessica gelosa di Sophie Codegoni/ Katia Ricciarelli contro la Selassiè:”Basciano non è il suo fidanzato”

La vicinanza di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano ha scatenato la gelosia di Jessica Selassiè portandole a discutere. Dopo aver trovato Sophie ed Alessandro insieme in sauna a notte fonda nella casa del GF Vip, Jessica approfitta di un momento di solitudine con la modella per indagare sul loro rapporto senza nascondere un briciolo di risentimento. Jessica dice a Sophie di essersi accorta di una loro intesa particolare: “I fatti spesso parlano, ma non sono l’unica che se n’è accorta”. Dal canto suo Sophie spiega che le attenzioni e il tempo che trascorre con il nuovo arrivato non sono diversi da quanto fa con tutti gli altri inquilini della Casa: “Se ci fosse stato qualcosa te l’avrei detto ma io non ho fatto nulla. Scherzo e chiacchiero con lui come faccio con tutti”. Sophie Codegoni si confida poi Katia Ricciarelli che però non comprende il motivo della gelosia: “Non è mica il suo ragazzo”, dice riferendosi a Jessica. Tra loro però nasce un diverbio.

Sophie Codegoni rivela a Jessica di non voler intraprendere la conoscenza con Alessandro e si dichiara pronta a tirarsi indietro per non ferirla: “L’amicizia per me viene prima di tutto. Le uniche cose che devo guardare sono la tranquillità di Gianmaria e la tua. Non mi metto a fare le cose contro le amiche”. “Basta, per me è finito così” conclude Jessica abbandonando la camera visibilmente infastidita dalla questione.

Intanto, Sophie Codegoni è stata scaricata da Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore ha deciso di chiudere definitivamente dopo aver notato un interesse di Sophie nei confronti di Alessandro Basciano. Gianmaria infatti ha consigliato a Sophie di rimanere amici: “A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta. Già prima della puntata ero un po’ pensieroso su determinate cose, avrei voluto comunque parlarti. Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato”.

Dal canto suo, Sophie Codegoni non sembra esserci rimasta troppo male. L’ex volto di Uomini e Donne ha ribadito la sua posizione dicendo di essere stata sempre molto chiara: “Lui non ha sbagliato niente. Forse l’ingresso di Alessandro ha un po’ contribuito. Io sono una persona seria e già il fatto che quando l’ho visto ho dubitato mi ha fatto riflettere. Io sono sempre stata estremamente chiara con lui, forse anche troppo”, ha detto la modella alle altre inquiline della casa. Sophie riuscirà davvero a mantenere fede al patto di amicizia con Jessica?



