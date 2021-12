Jessica Selassiè e Alessandro Basciano nuova coppia del GF Vip?/ Clarissa approva e…

Jessica Selassiè e Alessandro Basciano cominciano a far sognare i fan del Grande Fratello Vip 2021. La sorella di Lulù, settimana dopo settimana, sta conquistando sempre più consensi e sono tanti gli utenti del web che sperano di vederla ancora più protagonista. Single da diverso tempo, Jessica non ha mai nascosto di sognare l’amore e l’arrivo di Alessandro Basciano ha alimentato nuovamente le sue speranze di poter trovare qualcuno di interessante. Tuttavia, nel momento in cui l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato di avere una preferenza per Soleil Sorge e Sophie Codegoni aveva scoraggiato Jessica.

Alessandro Basciano vs Alex Belli/ "P*rla, parla di me perché vado forte sui social"

Nelle scorse ore, però, qualcosa è cambiato. Alessandro e la Selassiè hanno trascorso diverso tempo insieme per conoscersi un po’. Jessica ha raccontato della propria vita svelando di non essere fidanzata da cinque anni e Alessandro ha ammesso di essersi divertito dopo la fine della storia con la madre di suo figlio. Tra i due c’è molto imbarazzo e i fans del reality hanno cominciato a fantasticare. Ad esprimersi è stata anche Clarissa.

Alessandro Basciano è rifatto?/ Confessione al GF Vip: orecchie, denti e punturine...

Clarissa Selassiè tifa per Jessica e Alessandro Basciano

Dopo essere stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, Clarissa Selassiè sta continuando a seguire le avventure delle sorelle Lulù e Jessica da casa. L’arrivo di Alessandro Basciano pare aver scatenato anche l’entusiasmo della più piccola delle sorelle Selassiè. L’ex corteggiatore ed ex tentatore, infatti, ha raccontato che, caratterialmente, Jessica è una persona che gli piace. I due stanno continuano a conoscersi trascorrendo del tempo anche insieme alle altre persone della casa.

Nel frattempo, Clarissa pare pronta a sostenere la sorella nella conoscenza di Alessandro. “Una coppia che mi potrebbe piacere. Io approvo per adesso. Forza Ale, faccio il tifo per te. Speriamo sia tu a rubare il cuore alla nostra Jessy”, si legge nel post condiviso tra le storie del profilo Instagram della Selassiè.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO NUOVA COPPIA?/ Flirt al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA