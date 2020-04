Jessica Melena è incinta?/ Video: Ciro Immobile scappa, ma con la PlayStation

Pubblicità

Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, è incinta del quarto figlio? La coppia ha già tre figli: Michela (6 anni) e Giorgia (4 anni) e Mattia, nato ad agosto nel 2019 e, in quarantena, ha deciso di regalare un divertente siparietto ai followers. Jessica, infatti, sempre presente sui social, su Instagram ha pubblicato un video in cui annuncia al marito di essere incinta del quarto figlio. A divertite i followers della Malena è stata la reazione di Immobile. “Ciao, sono incinta”, dice Jessica con un tono dolce mentre si accarezza la pancia. Ciro, con la playstation tra le mani, di fronte all’annuncio, scappa scatenando la reazione dei tifosi che hanno applaudito la sua fuga. Un video che ha strappato il sorriso a tutti al punto da aver portato a casa più di 265mila visualizzazioni in poche ore.

JESSICA MELENA INCINTA DI CIRO IMMOBILE? LA COPPIA INNAMORATA DEI TRE FIGLI

Giovani, belli e innamorati: Jessica Melena e Ciro Immobile sono letteralmente innamorati dei loro tre bambini. Dopo le principesse di casa, Michela e Giorgia, in famiglia è arrivato il piccolo Mattia completando al meglio la famiglia Immobile che, come tutti, sta trascorrendo la quarantena a casa. La coppia, dunque, sarà davvero pronta ad allargare nuovamente la famiglia dopo pochi mesi dalla nascita di Mattia. Se dovesse arrivare il quarto figlio, Jessica ne sarebbe felice come ha confessato ai followers. “Sarei felicissima”, ha risposto, “i figli sono sempre un immenso dono”. E sul suo amore con il calciatore, ha aggiunto: “Tutto è iniziato su Facebook. Per due settimane ci siamo scritti… Io studiavo a L’Aquila e lui giocava a Pescara, un giorno andai a fare una passeggiata con lui e tra una chiacchiera e due risate ci siamo ritrovati fidanzati nel giro di qualche giorno”, ha raccontato.





