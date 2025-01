Jessica Morlacchi, nuovo singolo dopo il Grande Fratello

Jessica Morlacchi, dopo aver trascorso quattro mesi nella casa del Grande Fratello e aver volontariamente abbandonato il reality, torna alla sua vera passione ovvero la musica. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, la Morlacchi ha sfoggiato le sue indiscutibili doti canore non nascondendo di sentire la mancanza della musica che ha accompagnato le tappe più importanti della sua vita e a cui, oggi, è pronta a dedicare nuovamente tutte le sue energie.

Nel giorno in cui tornerà nuovamente nella casa del Grande Fratello per un nuovo confronto, Jessica Morlacchi, con un post su Instagram, ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo. Un annuncio che è diventato immediatamente virale e scatenato l’entusiasmo dei fan che speravano di poter presto riascoltare la sua voce con una canzone. L’annuncio, tuttavia, ha scatenato anche qualche critica.

Quando esce il nuovo singolo di Jessica Morlacchi

“Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Ambaradam sarà vostra da venerdì 24 Gennaio. Sono emozionatissima di tornare in musica”. Con queste parole, Jessica Morlacchi ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale con il singolo dal titolo Ambaradam che sarà disponibile da venerdì 24 gennaio. Tanti i like e i complimenti da parte dei fan anche se, tra i tanti commenti, non manca qualche critica per la scelta della Morlacchi di pubblicare il singolo con il Grande Fratello ancora in onda.

Critiche a cui Jessica non risponde continuando a lavorare senza trascurare il proprio pubblico a cui sta dando tante attenzioni da quando ha lasciato la casa del GF. C’è grande attesa, dunque, intorno alla nuova canzone della Morlacchi che potrebbe sorprendere i suoi ex coinquilini tornando, nelle prossime settimane, nuovamente nella casa. Stavolta, però, non per nuovi confronti ma per esibirsi sulle note di Ambaradam.

