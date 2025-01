Dopo la grande esperienza al Grande Fratello Jessica Morlacchi sarà una delle ospiti più attese nella puntata di Verissimo di sabato 18 Gennaio 2025. Jessica è stata una cantante che ha avuto successo giovanissima, poi diversi particolari episodi e infine la recente quanto discussa partecipazione al Grande Fratello 2025.

Jessica Morlacchi, le accuse a Memo Remigi e la palpata che destò scandalo/ "Avrei potuto denunciarlo ma..."

Jessica Morlacchi nasce a Roma il 17 Luglio 1987 e si affaccia al mondo della musica davvero giovanissima. Insieme ad altri 4 ragazzi dà vita ai Gazosa, ottiene fin da subito un grande successo e mostra il suo talento come cantante con canzoni come Www.mipiacitu e Stai con Me Forever, vince alla sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo.

Andrea Zenga, chi sono i fratelli Nicolò, Fabio, Jacopo e Francesco / "Siamo fratelli non fratellastri"

Nel 2003 la ragazza lascia i Gazosa per proseguire la carriera come solista dove si toglie qualche soddisfazione ma non brilla particolarmente. Partecipa come concorrente a The Voice, poi anni dopo la vediamo a Tale e Quale show dove incanta come cantante e imitatrice e mostra tutto il suo talento. Una carriera che negli ultimi anni ha ripreso piede.

Jessica Morlacchi divisa tra successo e polemiche: l’addio al Grande Fratello

Nel 2020 torna in tv con il programma di Serena Bortone e diventa un’ospite fissa. Proprio qui nel 2022 è protagonista di un brutto episodio con il cantante Memo Remigi che la palpeggia e scatena numerose polemiche. Nel 2024 la vediamo come una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip dove si fa notare per diverse situazioni polemiche.

Giordana Angi è fidanzata? Il coming out durante Amici e la confessione a Sanremo/ "Sono fidanzata ma..."

Pochi giorni fa – dopo una lite con Helena – e tante discussioni Jessica annuncia l’addio al Grande Fratello, lascia il programma in quanto non condivide le scelte della trasmissione. Jessica Morlacchi si ribella alla decisione del Grande Fratello che l’aveva mandata in televoto per punizione ma Jessica decide di anticipare tutti e andare via.

Per quel che la vita privata Jessica Morlacchi è molto riservata, non si conosce molto su di lei e sappiamo solo che ha avuto un fidanzato di nome Davide, lontano dal mondo della televisione e poi recentemente si parla di una frequentazione con Rosario Albanese. La donna non ha figli. Tra le varie curiosità che la caratterizzano la donna ha raccontato durante il Grande Fratello di essere parente della cantante Elodie.