Jessica Morlacchi contro Helena Prestes: clima teso al GF 2024

Al Grande Fratello 2024 numerosi concorrenti hanno manifestato insofferenza nei confronti di Helena Prestes e di alcuni suoi atteggiamenti, e in molti l’hanno accusata di essere provocatrice. Ad essere di questo parere è soprattutto Jessica Morlacchi, come mostra una clip in puntata che riassume il suo pensiero sulla coinquilina: “Lei deve sempre accendere il suo faro, però con me serve un faro un po’ più grande“. Helena sostiene invece che la cantante nutra una forma di gelosia nei suoi confronti: “Sei gelosa di tutti e ci hai provato con tutti“.

Nella clip si vede anche lo scontro recentemente avvenuto tra le due coinquiline, con Helena che aggiunge del pepe alla questione scatenando la reazione di Jessica: “Vai a curarti, squilibrata“. La stessa modella ammette di aver voluto provocarla, confermando però la sua linea di pensiero sulla gelosia di Jessica: “‘L’ho stuzzicata? Sì. Ho detto una bugia? No“.

Dopo la clip, il confronto si sposta in diretta nel salone del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini chiede a Jessica Morlacchi se, definendo Helena Prestes “squilibrata”, abbia esagerato nei termini, ma la cantante rincara la dose: “Lei è squilibrata ed è malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale, lo fa apposta, gode. Io avevo cercato di fermare questa cosa, facendo anche un’analisi più delicata, l’ho portata verso di me. Ma secondo me è semplicemente una provocatrice seriale“. Poi aggiunge: “Vorrei che Helena stesse lontana da me, perché se pensi di provocarmi ti chiedo di lasciar stare“.

Helena, dal canto suo, ribatte: “Io la vedo come una persona sensibile, è fragile ultimamente. Vede litigi che non sono suoi, sta avvelenando cose che non sono sue. Tu mi stai provocando“. Il confronto a due si trasforma poi in un confronto collettivo e in molti si scagliano contro Helena, ma a prendere le sue difese è Luca Calvani che attacca il gruppo: “State tutte insieme a mormorare, ed Helena da sola. Mi sembra il teatro dell’assurdo. Ci sto, mi metto comodo però non mettiamoci qui a fare i seri e a dire che Helena è squilibrata“.