Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 26 novembre 2024, il pubblico è rimasto senza parole per via degli attacchi continui a Helena Prestes. La modella è stata accusata da tutti gli inquilini di non avere dei comportamenti corretti. Una delle critiche dei gieffini è stata quella di averla vista “lavorare” per riunire Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Tutto questo è stato visto male e i coinquilini non l’hanno perdonata, tanto da aver fatto delle uscite davvero pesanti nei suoi confronti.

Ilaria Galassi choc, sfogo nella notte contro Helena Prestes/ Web furioso: "Minacce orribili, vergogna!"

“Se mi dice qualcosa io gli meno“, ha detto Ilaria Galassi riferendosi a Helena Prestes. Il pubblico è rimasto indignato dopo le sue affermazioni, che non si sono fermate lì. La Non è la Rai ha continuato dicendo di non essere preoccupata delle conseguenze: “Che mi frega, tanto io voglio andare via da qui“. Ilaria Galassi si è infuriata con Helena Prestes per via di un paragone fatto dalla modella su di lei, tanto da averle fatto pensare di metterle le mani addosso. Jessica Morlacchi intanto ha pregato gli altri di fermarla, impaurita che potesse succedere qualcosa di poco consono davanti alle telecamere.

Dayane Mello ricorda il fratello Lucas al GF, poi sorpresa a Helena Prestes/ "Sorella mia, sono fiera di te!"

Helena Prestes, le frasi gravissime dei concorrenti contro di lei e le lacrime nella notte

Helena Prestes è stata presa di mira dagli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello, e durante la scorsa notte sono volate parole molto gravi. Dopo l’emozione della modella di aver incontrato Dayane Mello, si è ritrovata di nuovo al centro della bufera. Alfonso Signorini ce l’ha messa tutta per difendere la ragazza dalle grinfie degli altri inquilini, ma è stato molto difficile, soprattutto per Luca Giglio, che dagli atteggiamenti mostrati ha fatto capire di non sopportarla. Di notte, proprio quest’ultimo mentre parlava con Ilaria Galassi e Yulia Bruschi, si è lasciato andare a un discorso pesante.

Helena Prestes, lite con Giglio al GF: "Sei falsa!"/ Lei vuole riunire Shaila e Lorenzo: "Non mi manipoli!"

“Vai a farti curare“, ha detto Giglio riferendosi indirettamente a Helena Prestes. Il ragazzo ha detto che se non sta bene, deve uscire dalla casa: “Io non ti voglio qui, non ti voglio se non stai bene“. Molti concorrenti del Grande Fratello stanno dunque perdendo la pazienza, dando vita a veri e propri litigi dati dalla mal sopportazione nei confronti della modella. Probabilmente, nella prossima puntata Alfonso Signorini proverà a far dialogare tutti con la modella, sperando di calmare le acque.