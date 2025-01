Jessica Morlacchi – concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello – si racconterà sabato 18 Gennaio 2025 nella trasmissione Mediaset Verissimo. La donna racconterà la sua esperienza nella trasmissione di Alfonso Signorini e altri particolari aneddoti riguardo la sua vita. C’è grande curiosità sulla sua vita privata, se la donna è fidanzata o meno.

Nel corso della sua vita Jessica Morlacchi, esplosa giovanissima con i Gazosa, ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata e non si conosce molto riguardo le sue storie sentimentali. Una storia di cui si è discusso nel recente passato è quella che la donna ha avuto con lo chef pasticcere Davide anche se si hanno poche informazioni sull’uomo.

Jessica ha parlato più volte di Davide, a riguardo di lui diceva qualche tempo fa: “E’ un ragazzo buono e davvero dolcissimo”, ma la loro storia non è durata tanto ed i due si sarebbero lasciati nel 2022. C’è molta privacy a riguardo e quindi sulle date non si sa molto, ma nel poco tempo insieme i due apparivano molto uniti. Un amore durato poco e una storia che la ragazza ha poi dimenticato

Jessica Morlacchi e la sua situazione sentimentale

Davide ha rilasciato qualche intervista sul rapporto con Jessica Morlacchi e ricordiamo: “Sono innamorato di lei ma ho conquistato tutta la sua famiglia con i dolci. Come mi sono innamorato di lei? Beh ha degli occhi molto espressivi, non ho bisogno di parole per capirla e capisco subito se ha bisogno di qualcosa”.

Ad annunciare la rottura tra i due però fu Serena Bortone che – forse facendo una gaffè – parlò in diretta tv a Oggi un Altro giorno e la stessa Jessica Morlacchi raccontò: “Quando sono venuta qui a Marzo ho conosciuto Serena e scambiando quattro chiacchiere le ho detto che dovevo trovare fidanzato”.

Jessica resta molto riservata e non ci sono molte informazioni su di lui, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe fidanzata con l’imprenditore Rosario Albanese. Non ne sappiamo molto e chissà se Luca Calvani – rumors nella casa – continuerà a sentire e magari frequentare l’ormai nota cantante, pronta a rilanciare intanto la sua carriera.