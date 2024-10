Non tira una buona aria nella casa più spiata d’Italia; protagoniste ancora Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, decisamente più che ai ferri corti. Ennesima discussione veemente ed estenuante, soprattutto per la cantante che nelle ore successive ha avuto una sorta di crollo ammettendo di mettere in discussione anche la sua partecipazione nel reality. Dopo un lungo sfogo, Jessica Morlacchi ha infatti confessato di prendere sul serio la possibilità di abbandonare la casa del Grande Fratello 2024.

Jessica Morlacchi contro Yulia, guerra al GF: "Dici cazz*te, non pigliarmi per c*lo!"/ Nuova lite nella notte

Jessica Morlacchi si ritira dal Grande Fratello 2024? Il quesito è ancora aperto, ma risulta emblematico lo sfogo delle ultime ore dopo la forte discussione con Yulia Bruschi. “Non riesco a stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessano minimamente perchè molto fuori; ho molte cose importanti, il lavoro…”. Inizia così l’ex cantante dei Gazosa parlando con Clayton Norcross, per poi aggiungere: “Non pensavo fosse così, sono sincera. Immaginavo ci fossero conflitti importanti, confronti, ma non pensavo ci fossero persone così strane, così false. Io non frequento nessuno così fuori, non sono abituata; frequento solo brave persone”

Topo al Grande Fratello 2024: panico tra i concorrenti/ Jessica e Amanda lo avvistano, la regia censura

Jessica Morlacchi, dalla lite con Yulia Bruschi ad un’insofferenza più che latente: si ritira dal Grande Fratello 2024?

Jessica Morlacchi si è poi isolata, lasciandosi andare a riflessioni ad alta voce che mettono in evidenza una reale insofferenza al Grande Fratello 2024: “Io vivo di silenzi pensa come sto qua dentro; quando riconosci il livello basso, allontanati”. Non si fermano qui i malumori della cantante che, parlando poi anche con Helena Prestes, ha rincarato la dose ‘minacciando’ – questa volta in maniera chiara – di abbandonare il Grande Fratello 2024. “Io so che alcuni qui dentro non li rivedrò mai più, non mi interessano. Sono persone troppo distanti da me in un mondo tutto loro. Non mi interessa, non possono dare nulla alla mia vita, anzi. Semmai il contrario. Potrei portarli sul pianeta terra”.

Fidanzato Jessica Morlacchi/ Coccole bollenti con Giglio solo per gioco? Feeling evidente, web in fiamme

Jessica Morlacchi si ritira dal Grande Fratello 2024? Forse è presto per dirlo, ma dalle sue parole non si evince particolare entusiasmo nel proseguire l’esperienza, almeno per il momento. “Mi sento in gabbia qui, non posso esprimermi con le stesse parole che userei fuori da qui. Sarei più diretta; ma non ho interesse a parlarci, non mi interessa, e magari devo anche ascoltarli perchè sto qua dentro… Voglio andare via”.