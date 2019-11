Jessica Morlacchi è Loretta Goggi/ Il “Doppio” giudizio pesa? (Tale e Quale Show)

Jessica Morlacchi ha conquistato tutti. Bellissima voce ed umorismo irresistibile, specie quando si finge “innamorata” di Francesco Monte. “Isabella (De Candia, fidanzata di Monte, ndr) sta con noi tutti i venerdì, sta con noi anche al trucco. È una ragazza carinissima, veramente meravigliosa”, ha raccontato l’ex volto dei Gazosa ai colleghi di GossipeTV. Poi ha aggiunto: “Se è infastidita dalle mie gag con Francesco? No assolutamente, lo sa che io non mi permetterei mai di fare qualcosa. Si è creata una sorta di gag teatrale quindi facciamo un sacco di battute, ci vogliamo bene ma niente di serio. Lui è innamoratissimo di Isa”. Jessica ha parlato di Tale e Quale Show definendola una esperienza bellissima: “Programma pazzesco. Stiamo dalla mattina alla sera, come in una scuola. Ci sono un sacco di lezioni: canto, recitazione, ballo. Sto sperimentando tante cose che non avevo mai fatto prima. Mi sto divertendo tantissimo. Un programma davvero incredibile, magari fossero tutti così”.

Jessica Morlacchi interpreta Loretta Goggi: la difficilissima prova di stasera

E per quanto Jessica Morlacchi sia attualmente allegra e sempre positiva, in passato non è sempre stato così. Nel corso della presentazione di Ora o mai più, aveva parlato degli anni difficili dopo lo scioglimento dei Gazosa: “Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a 16 anni, mi hanno rovinato la vita non uscivo di casa, ho iniziato a soffrire anche di agorafobia, non potevo stare negli spazi aperti, era diventato impossibile vivere. Chiaro che subentra anche la depressione […] Sono passati quasi 12 anni fin quando ho trovato la persona che mi ha salvato la vita e mi ha dato la giusta cura, mi è tornata anche una voglia pazzesca di fare musica, scrivere canzoni, di cantare”. La scorsa settimana con la sua esibizione di Gloria Gaynor ha conquistato la settima posizione. Stasera dovrà interpretare Loretta Goggi, avendo proprio l’originale lì presente in giuria: come andrà? Lo scopriremo a breve.





