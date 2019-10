Jessica Morlacchi/ Imitazione, quale sarà la sua assegnazione? (Tale e Quale Show Il Torneo)

Jessica Morlacchi ce l’ha fatta: continua il suo percorso a Tale e Quale Show 2019 Il Torneo, dopo essere rientrata fra i concorrenti promossi nella prima fase del talent. La sua Christina Aguilera ha soddisfatto la giuria, anche se è stato il pubblico a lanciarsi subito in una standing ovation. Da brividi la sua versione di Lady Marmalade, tanto che Giorgio Panariello ha voluto indagare sul motivo di questa sua esplosione: “Probabilmente è successo qualcosa nel dietro le quinte fra te e Francesco Monte. Stasera si è vista ancora di più la tua crescita”. Stupita anche Loretta Goggi: “Ha fatto secondo me una fusione perfetta fra l’interpretazione in Moulin Rouge e dal vivo. Perfetta, bravissima”. I complimenti non potevano mancare da parte di Vincenzo Salemme, stupito di ascoltare Jessica in questa sua nuova veste: “Per me sei stata proprio grande, secondo me sei stata identica. hai reso quella sua capacità provocatoria”. Applausi anche per la coreografia creata ad hoc per l’esibizione della cantante, interessante e colorata. Non stupisce quindi trovare Jessica Morlacchi al terzo porto nella classifica provvisoria con 40 punti, quattro in meno rispetto ai due concorrenti che hanno conquistato la seconda posizione. Slitta invece al quarto posto e in coppia con Davide de Marinis per la classifica generale, con 301 punti finali. Clicca qui per guardare il video di Jessica Morlacchi.

Jessica Morlacchi, su quale artista ricadrà la scelta a Tale e Quale Show Il Torneo?

Occhi puntati su Jessica Morlacchi e sull’esibizione che farà nella prima puntata di Tale e Quale Show 2019 Il Torneo. Non sappiamo purtroppo su quale artista ricadrà la scelta, ma la concorrente ha voluto mostrare una parte del trucco che ha affrontato in settimana per le prove generali. Possiamo intravedere un fondo bianco sulla guancia destra, ma anche alcuni dettagli scuri. “Secondo voi chi interpreto venerdì?”, chiede la cantante, invitando i fan a dire le loro idee. Spuntano fra i commenti quelli di Eva Grimaldi, ormai ex concorrente: “Qualsiasi interpretazione che farai sarà sempre una grande emozione che ci regalerai. Ti voglio bene”. Anche Flora Canto ha voluto dire la sua, mantenendo un atteggiamento ironico: “Sbirulino”? La moglie di Enrico Brignano sorride al pensiero di vedere Jessica Morlacchi nei panni del celebre personaggio ideato per i bambini e interpretato da Sandra Mondaini. Secondo gli ammiratori invece la scelta potrebbe ricadere su due artiste in particolare: Gloria Gaynor, magari con la sua immortale I Will Survive, oppure Whitney Houston. Forse con I Will Always Love You, una delle sue hit maggiori e presente nella colonna sonora del film Bodyguard, in cui la cantante scomparsa ha recitato con Kevin Costner?

