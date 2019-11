Jessica Morlacchi è Mariah Carey/ Scatterà la scintilla con Francesco Monte? (Tale e Quale Show)

Jessica Morlacchi, chiusura in bellezza con Mariah Carey a Tale e Quale Show?

Si alza l’asticella delle difficoltà per Jessica Morlacchi e proprio in occasione della finale di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo. Questa sera, la concorrente imiterà Mariah Carey in una delle sue celebri hit. Consacrata fin dagli anni Novanta come una delle più popolari in tutto il mondo, la cantante americana ha registrato in quel periodo il record assoluto di vendite, riuscendo a totalizzare nella sua carriera ben 5 Grammy Awards e moltissimi altri premi. Il sogno della Morlacchi intanto sta per terminare, almeno per quanto riguarda i suoi tentativi di conquistare Francesco Monte. Un siparietto che ci ha accompagnato nel corso di tutta l’edizione di quest’anno e che è destinato però a tramontare proprio questa sera. “È stupendo, ma non mi vuole: è fidanzato!”, ha dichiarato poco tempo fa al sito Gossipetv, rivelando tra l’altro di aver anche conosciuto la fidanzata dell’ex gieffino, Isabella De Candia. “Lo sa che non mi permetterei mai di fare qualcosa. Si è creata una sorta di gag teatrale, quindi facciamo un sacco di battute, ci vogliamo bene ma niente di serio”, ha aggiunto. E ora che il talent sta per calare il sipario, almeno per quanto la riguarda, Jessica pensa già al prossimo traguardo in tv: Ballando con le Stelle. Un forse invece per il Festival di Sanremo, anche se confessa di aver già un brano da proporre.

Jessica Morlacchi: la prova nei panni di Loretta Goggi

Jessica Morlacchi ha conquistato il terzo posto nella precedente puntata di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo, con un totale di 56 punti per la singola serata. L’abbiamo potuta vedere all’opera nei panni di Loretta Goggi, impegnata nella sua celebre Maledetta Primavera. Una vera emozione per la giudice, entusiasta di vedere l’ex leader dei Gazosa replicare le sue movenze del passato e soprattutto il suo timbro. L’esibizione però non ha regalato a Jessica la possibilità di riuscire a scalare la classifica generale, visto che ad oggi occupa il settimo posto con 97 punti. La prima ad esprimere il suo giudizio è stata proprio la Goggi, ma solo dopo la standing ovation del pubblico: “Io credo che Jessica si sia sforzata tantissimo per cantare normale. Nel senso che lei è più abituata a queste cose un po’ più arzigogolate. Il mio canto… è un canto libero”. Secondo la giurata infatti, la Morlacchi avrebbe dovuto tirare il freno a mano per riuscire ad imitarla. Di contro la concorrente ha rivelato di essersi emozionata così tanto da aver dimenticato qualche parola del testo. “Secondo me è la tua migliore, questa”, ha aggiunto Vincenzo Salemme. Il collega Giorgio Panariello invece ha rivelato un suo personale aneddoto: in uno show ha scritto Maledetta Pontedera, in onore di un suo filarino del passato. Clicca qui per guardare il video di Jessica Morlacchi.

