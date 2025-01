La famiglia di Jessica Morlacchi contro Helena Prestes

La lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes culminata nel lancio del bollitore da parte di quest’ultima ha portato le rispettive famiglie ad intervenire. Dopo Mariana, la sorella di Helena che, sui social, chiede la fine delle provocazioni sottolineando come alcuni atteggiamenti vadano oltre i limiti dello spettacolo, anche la famiglia di Jessica ha deciso d’intervenire. Sul profilo Instagram della cantante sono stati così condivisi alcuni momenti della lite che ha scosso la casa del Grande Fratello.

Lo staff che gestisce la pagina Instagram della Morlacchi mostra il momento in cui Helena toglie il pane a Jessica. “Inizia Helena a provocarla negando il pane a Jessica. Poi la minaccia, le lancia l’acqua e il bollitore con annesso putt…. e infine ancora putt… di mer*a”, scrive lo staff della Morlacchi condividendo le immagini della lite.

La richiesta della famiglia di Jessica Morlacchi

La famiglia di Jessica Morlacchi, inoltre, ha chiesto esplicitamente provvedimenti disciplinari nei confronti di Helena Prestes riservandosi anche la possibilità di adire le vie legali contro la modella brasiliana. “Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti“, scrive lo staff della Morlacchi.

Come riporta Biccy, chi gestisce il profilo Instagram di Jessica, ha anche condiviso questo post: “Chiediamo la squalifica di Helena Prestes per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica Morlacchi. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque cosa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati dei provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti“.

