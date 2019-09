Jessica Morlacchi/ “Nessuno credeva in me”, la rivincita a Tale e Quale Show

Jessica Morlacchi, ex star dei Gazosa ed attualmente concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, si è raccontata brevemente oggi nel corso della nuova puntata settimanale di Storie Italiane, al cospetto della padrona di casa Eleonora Daniele. nella prima puntata dello show condotto da Carlo Conti, l’ex partecipante di Ora o mai più ha vestito i panni (ma soprattutto la voce) di Ivana Spagna. Nell’esordio della sua nuova esperienza televisiva era rimasta particolarmente colpita dal rapporto che si era creato con la sua vocal coach Maria Grazia Fontana ma i migliori complimenti sono giunti proprio oggi, in occasione dell’ospitata dalla Daniele, per via di una doppia sorpresa inaspettata. Ad intervenire in collegamento con il programma di Raiuno, direttamente dalla sua abitazione: “Sei bravissima Jessica!”, ha esordito, lasciando la giovane Morlacchi senza parole. “Mi hai emozionata perchè non ho mai sentito una imitazione così. E’ stata superlativa. Ho visto la registrazione perché la sera prima ero in concerto, ero in macchina e son rimasta di stucco… hai un’intonazione pazzesca, una tecnica… mi sono riconosciuta moltissimo”, ha commentato.

JESSICA MORLACCHI, L’INTERVISTA A STORIE ITALIANE

L’intervento in collegamento di Ivana Spagna che ha promosso a pieni voti Jessica Marlocchi per la sua esibizione a Tale e Quale Show è stato anche l’occasione per la cantante per lanciare una notizia bomba relativa al suo futuro professionale: “Tra un mese nuovo album dal titolo ‘1954’, importante perchè sto notando il fatto di invecchiare ma invece che vergognarmi lo prendo come grazia ricevuta, tanti bambini non sono riusciti a invecchiare, allora ho messo così il nome del mio album”, ha spiegato. Ancora una sorpresa per Jessica, questa volta da parte dell’amico, collega ed ex giudice di Ora o mai più, Marco Masini: “Ciao Jessica, volevo farti l’in bocca al lupo per la nuova avventura che sta iniziando, ne uscirai vincitrice, te lo auguro”. Breve parentesi, prima dei saluti, per parlare di qualcosa di più personale. Da dove arriva la sua voce? “Io sono spesso senza voce, sono sempre mezza afona, io da piccola cantavo come un topolino, la vera cantante in casa era mia sorella Giada”, ha spiegato. “Nessuno credeva in me. La mia voce l’ha scoperta il mio insegnante di canto”, ha proseguito la Morlacchi prima di anticipare l’artista che è pronta ad interpretare venerdì prossimo, ovvero Donna Summer.

