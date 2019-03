Jessica Morlacchi “chiusa in casa per paura”/ Video, attacchi d’ansia dell’ex Gazosa

Chi si ricorda i Gazosa, simpatico gruppo di ragazzini, che imperversarono alcuni anni fa conquistando le classifiche? Jessica Morlacchi all’epoca del debutto aveva 11 anni, era la bassista del gruppo, gli altri al massimo 14. Furono una invenzione della sempre prolifica Caterina caselli. Pochi sanno invece che nonostante le apparizioni pubbliche, i concerti, il successo, a poco a poco Jessica sviluppo un serio disturbo mentale. Lo ha raccontato nel corso di una puntata in onda su Tv2000: panico, attacchi di ansia, tanto da finire per chiudersi in casa per un certo tempo. Associato a questi disturbi anche l’agorafobia, letteralmente “paura di attraversare le piazze”, cioè i luoghi all’aperto dove c’è folla, per correre a nascondersi in luoghi deputati sicuri. Inizialmente i suoi genitori avevano pensato a problemi legati alla crescita, come spesso succede, poi analisi più dettagliate diedero il responso: attacchi di panico.”

L’AIUTO DI MARCO MASINI

All’inizio i miei genitori pensavano che fossero dei piccoli cali di pressione. Poi, piano piano, abbiamo iniziato a fare qualche analisi e hanno accertato che soffrivo di attacchi di panico. (…)Subito dopo ho iniziato a soffrire di agorafobia. Mi sono chiusa in casa. A Roma frequentavo pochi posti, quelli che mi facevano stare bene”, racconta ancora Jessica Morlacchi. Forse il fatto di essere entrata nel mondo dello spettacolo a soli 11 anni, come in tanti casi analoghi, non l’ha aiutata a crescere serenamente. Poi l’incontro con il cantante Marco Masini che la porta nel 2005 con sé a Sanremo a cantare e l’aiuta a superare il suo trauma. Ancora oggi Jessica dice di volergli un bene “dell’anima”. La sua carriera è così continuata con alcuni album solisti e la partecipazione a programmi televisivi come Ora o mai più in cui ha come coach nientemeno che Red Canzian e The voice of Italy.





© RIPRODUZIONE RISERVATA