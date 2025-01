Jessica Morlacchi e il rapporto con Luca Calvani

Jessica Morlacchi, dopo essere stata molto vicina a Luca Calvani, si è staccata totalmente e tra i due, ad oggi, c’è una frattura che appare insanabile. I vari confronti avuti dopo la scelta della cantante di abbandonare la casa del Grande Fratello, non hanno portato a nessuna tregua ma ad ulteriori scontri che potrebbero nuovamente scuotere la Casa qualora Jessica, attraverso il ripescaggio che ha fatto infuriare Luca Calvani, dovesse tornare ad essere una concorrente ufficiale. Sul web, nel frattempo, si rumoreggia su ciò che è accaduto tra la Morlacchi e Calvani sotto le coperte ed oggi a svelare nuovi retroscena è la stessa Jessica.

Quest’ultima, infatti, prima di tornare nel tugurio del Grande Fratello dove sta aspettando l’esito del televoto del ripescaggio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 22 gennaio 2025 in cui ha raccontato nuovi retroscena sul suo rapporto con l’attore.

Le parole di Jessica Morlacchi su Luca Calvani

Secondo Jessica Morlacchi, la causa degli scontri con Helena Prestes non è stata la presenza di Luca Calvani poiché tali scontri sono durati solo due settimane e le discussioni con la modella brasiliana nascevano per altri motivi. Sul capitolo Luca Calvani, tuttavia, la Morlacchi svela nuovi dettagli. “Sotto le coperte? Succede di tutto, anche di trovarsi in situazioni imbarazzanti. Diciamo che Luca, quella famosa sera sotto le coperte, si era preso cura di sé, ha avuto un momento di relax solitario. Solo che io ero accanto a lui e ho sentito tutto. Il giorno dopo ha avuto la bella idea di cacciarmi dal suo letto. Ma come – ho pensato – tu non ti devi permettere, sono io che avrei dovuto cacciarlo“, ha detto.

“Quello con Luca come lo definire? Da parte mia c’è stato un rapporto forte, di grande complicità, che poi è andato a sfumare quando ho capito che Luca stava recitando. Ora si è avvicinato ad Amanda, che è la nuova gatta morta, è la nuova Marina La Rosa e non ha finto di imitarla“, ha concluso la Morlacchi.