Anche Luca Calvani come molti dei fan del Grande Fratello, si è detto perplesso per il ripescaggio di Jessica Morlacchi. Sia la cantante che Helena Prestes potrebbero tornare nel reality, che ha subito un calo di ascolti notevole dopo la loro eliminazione. Eppure, c’è chi si è scagliato con forza contro questa decisione, ritenendola estremamente sbagliata e soprattutto, ingiusta. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono detti contrari al possibile rientro di Helena Prestes.

Helena Prestes ripescata al Grande Fratello?/ Pronostico sul televoto tra ex gieffini: come potrebbe andare

Il motivo riguarda il fatto che la modella è andata in nomination dopo un provvedimento e che dunque sarebbe un’ingiustizia darle una seconda possibilità nel reality. Luca Calvani, invece ha detto di essere contro il rientro di Jessica Morlacchi dato che lei si è autoeliminata. “Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira!” ha sbottato mentre si riparlava del possibile ripescaggio. L’attore ha poi continuato facendo presente che avendo lei stessa evitato il televoto, ha deciso liberamente di abbandonare e questo non può essere “perdonato” dagli autori.

Helena Prestes cantante dopo il GF/ La canzone “Se non ci sei tu” con Gianluca Burzese spopola sui social

Luca Calvani, Lorenzo Spolverato non è d’accordo con lui: “Jessica Morlacchi non l’ha eliminata nessuno, Helena sì”

Due eliminazioni che fanno parecchio discutere quelle di Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Entrambe sono uscite dal Grande Fratello in maniera decisamente “particolare”, dato che la prima ha scelto volontariamente di ritirarsi dal gioco, e la seconda è stata sottoposta ad un televoto per punizione. “Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti”, ha spiegato Luca Calvani, furioso sulla possibilità di un ripescaggio di Jessica Morlacchi. L’attore ha dichiarato che secondo lui chiunque si alza e se ne va, non è interessato ai registi, al pubblico e agli autori: “Significa che non te ne frega niente”, ha detto.

Edoardo Tavassi boccia nuovo Grande Fratello: “Ho guardato solo una puntata”/ "Il mio era meglio di questo"

Poi ha fatto l’esempio de L’Isola dei famosi, dove se un concorrente si ritira, non può nemmeno ritornare in studio per fare il tifo agli ex compagni. Secondo Lorenzo Spolverato, invece, sarebbe più scorretto il ripescaggio di Helena Prestes che è stata eliminata dal pubblico stesso tramite il televoto. Il modello ha precisato, infatti, che nessuno ha voluto fuori Jessica Morlacchi e quindi nessuno l’ha eliminata. Chiaramente, Shaila Gatta ha seguito a ruota la posizione del fidanzato scagliandosi contro il possibile rientro della modella brasiliana per gli stessi motivi. In attesa di scoprire cosa decideranno di fare gli autori del Grande Fratello, attendiamo la puntata di giovedì 23 gennaio 2025 con tanti colpi di scena e sorprese!