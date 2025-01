Nella puntata di mercoledì sera Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello per lo stupore di tutti, dato che la concorrente sembrava essere una possibile vincitrice del reality di Canale 5. Quello che però tutti si sono chiesti è il motivo della sua uscita e inizialmente sembrava essere chiaro fosse per via della litigata accesa con Helena Prestes. Infatti, Jessica Morlacchi parlando con Alfonso Signorini ha detto di non volere il suo nome associato alla modella.

Non solo, mentre preparava i bagagli e salutava i coinquilini, ha precisato che il fatto che l’abbiano messa a paragone con la Prestes è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopodichè, la cantante ha detto una frase che ha fatto sorgere tante domande al pubblico: “Mi è stato chiesto di non parlare di determinate cose, io sono andata verso di loro, loro non verso di me!”. A che cosa si stava riferendo? Dalle sue parole sembra proprio che gli autori le abbiano detto di non tirare fuori certi argomenti, ma di cosa si tratta? C’entra Luca Calvani?

Jessica Morlacchi, la frecciata di Tommaso Franchi svela tutto: cosa succedeva con Luca Calvani?

Secondo le ipotesi dei fan del Grande Fratello, la frase di Jessica Morlacchi prima di uscire dalla casa si riferiva a qualcosa di segreto successo con Luca Calvani, e che forse ha a che fare con il suo abbandono. Nelle ultime settimane, infatti, la cantante si era avvicinata molto al concorrente negando poi che tra di loro ci fosse stato qualcosa. Ricordiamo che Calvani è fidanzato da circa otto anni, e che ha casa ha un compagno che lo aspetta. A far alzare le antenne su qualcosa andato storto è stato anche il gesto mancato di Jessica Morlacchi al momento dell’uscita.

Durante i saluti, infatti, non ha voluto abbracciare Luca Calvani e successivamente lui ha deciso di scriverle una lettera. Dopo l’uscita della donna, ha iniziato ad avere comportamenti strani, iniziando a rispondere male a tutti e sfogandosi in modo piuttosto esagerato. In particolare ha avuto un brutto atteggiamento con Tommaso Franchi, dicendogli di “ficcarsi una mela in bocca“. L’idraulico senese però non è stato zitto e ha risposto così: “Eri meglio quando ti facevi le s****e nel letto di Jessica”. Sarà dunque questo il motivo per cui Jessica Morlacchi ha preferito tacere e uscire dalla casa? Di certo sotto a questa vicenda si nascondono alcuni segreti “hot”…