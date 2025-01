Durante l’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena, Jessica Morlacchi ha abbandonato il reality. A dire la verità, qualcosa era nell’aria date le ultime tristi vicende avvenute nella casa nel corso delle vacanze invernali e i telespettatori attendevano con ansia un provvedimento per Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Una “nomination d’ufficio”, l’ha chiamata Alfonso Signorini, che durante tutta la serata ha ripetuto più volte di aver assistito a brutti gesti non facenti onore a questa edizione del Grande Fratello.

Eva Grimaldi, rivelazione choc su Jessica Morlacchi: "Ritiro? Sapevo tutto"/ "Helena? Non hanno detto che..."

Jessica Morlacchi non ha voluto aspettare il televoto e ha deciso di lasciare il reality immediatamente, stanca dei mesi passati a dover avere a che fare con la sua antagonista per antonomasia, Helena Prestes. “Siamo su due livelli diversi“, ha esordito la cantante parlando con Alfonso Signorini. Poi ha aggiunto: “Le mani sempre in tasca, e questo diciamolo a tutta Italia“, provando ad uscire dal reality nella maniera più “pulita” possibile. Ma nonostante il tentativo della Morlacchi di mostrarsi priva di colpe durante tutta la puntata, il pubblico non ha potuto fare a meno di indignarsi – di nuovo – riguardando le immagini delle provocazioni mosse alla modella, dove si vedono chiaramente le continue istigazioni volte a cercare una reazione da parte della brasiliana.

Ilaria Galassi punge gli autori: "Adesso il pubblico decide? Che schifo"/ Signorini: "Ti abbiamo sentita"

Jessica Morlacchi, commenti social dopo l’abbandono al Grande Fratello: “Ha fatto bene, sporcava la sua immagine”

“Stalking verbale e subdolo“. Così Alfonso Signorini ha chiamato il comportamento di Jessica Morlacchi durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 8 gennaio 2025. Durante tutto il corso della diretta la cantante è apparsa risoluta, decisa e quasi sfidante nei confronti del conduttore e degli altri inquilini. Forse era già consapevole di voler uscire, e ha cercato di preparare frasi ad hoc per dimostrarsi priva di qualsiasi responsabilità in quello che è successo con la “collega” brasiliana. “Nessuno mi può mettere in un angolo“, ha anche aggiunto parlando davanti alla telecamera prima di uscire, ribadendo di aver passato momenti di grande sofferenza e di non voler tornare a schiacciare la sua stessa volgarità.

Signorini annuncia provvedimento al GF, Jessica Morlacchi non accetta: "Abbandono"/ Decisione choc in diretta

Dopo la decisione di abbandonare il Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata circondata dagli altri inquilini, che l’hanno pregata in tutti i modi di rimanere per lasciare al pubblico la facoltà di decidere sulla sua sorte. Anche Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono intervenute, provando a farla ragionare sull’importanza di dimostrare a tutti di essere nella ragione, se così crede. Eppure, Jessica Morlacchi ha preferito andarsene, un gesto che è stato visto da molti fan come un “lavarsene le mani” bello e buono. D’altra parte c’è chi tra i telespettatori ha ritenuto giusto questo abbandono: “Ne stava uscendo sempre peggio“, si legge sui social. “Non posso essere associata alla maleducazione di Helena“, ha poi ribadito Jessica Morlacchi, uscendo dalla porta visibilmente arrabbiata, quasi scappando a gambe levate dal confronto con la Prestes.