Jessica Morlacchi, il video-messaggio del padre Mauro al Grande Fratello 2024

Jessica Morlacchi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della sua famiglia, dopo un iniziale e divertente siparietto organizzato per lei dal Grande Fratello 2024. La cantante, che sin da inizio edizione ribadisce di voler trovare l’uomo dei suoi sogni e che è alla ricerca dell’amore, viene convocata in Super Led dove ad attenderla c’è un ambientazione ad hoc, perfetta per l’incontro con alcuni pretendenti: si tratta di tre ragazzi, non solo potenziali “fidanzati” ma anche papabili nuovi concorrenti futuri del reality.

Dopo l’incontro divertente con i tre ragazzi, la cantante non è parsa del tutto soddisfatta e spera di trovare ancora il fidanzato perfetto. Ma, dopo la delusione per come sono andate le cose, Alfonso Signorini la invita a sedersi e arriva per lei una sorpresa davvero speciale da parte di un uomo altrettanto speciale: l’adorato papà Mauro, che ha realizzato un video-messaggio per lei.

Jessica Morlacchi in lacrime per le parole del padre: “Non mollare“

“Ciao Jessica, mi riconosci? Noi ci siamo conosciuti circa 37 anni fa…“: così esordisce Mauro nel video-messaggio per Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024, ricordando affettuoso il “primo incontro” con sua figlia, ovvero la sua nascita. E, mentre scorrono le immagini della cantante da piccola circondata dall’affetto dei genitori, proseguono le parole del padre: “Stai facendo un percorso perfetto, stai facendo bene. Amore, ricordati che papà c’è e ci sarà sempre. Ti voglio tanto bene“.

La cantante è in lacrime ascoltando le parole del padre, che conclude con altrettante affettuose dichiarazioni: “Mamma sta tutto il giorno incollata alla televisione, abbiamo tutte le tv accese, e sta sempre a cantare wwwmipiacitu. Continua così, non mollare. Ti saluto, un bacio, ti vogliamo benissimo“. Al termine del filmato la concorrente non trattiene le lacrime e, dopo aver presentato al grande pubblico Camillo, il cagnolino che è comparso nel video-messaggio, rivolge un saluto speciale al padre: “Ciao papà, ti amo“.