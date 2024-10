Jessica Morlacchi, la questione fidanzato si riapre con la partenza di Yulia dal Grande Fratello?

C’è un argomento che torna ciclicamente nella Casa del Grande Fratello 2024 ed è la ricerca di un fidanzato per Jessica Morlacchi. Chi segue il reality ormai lo sa bene: l’ex cantante dei Gazosa ha fatto il suo ingresso da single, condizione sentimentale in cui vive da un bel po’, ed è alla ricerca dell’amore. Effettivamente, qualcuno nella Casa che poteva interessarle c’era: Giglio (Luca Giglioli). Usiamo il passato perché, nelle ultime settimane, il bel Giglio, alla compagnia di Jessica, ha iniziato a preferire quella di Yulia Bruschi. E la gieffina, dal suo canto, non l’ha disdegnata.

Così, mentre Yulia e Giglio sono sempre più vicini, Jessica fa i conti con un due di picche alquanto cocente. Ma è davvero persa ogni speranza per la cantante? Stando alle ultime mosse di Signorini e del Grande Fratello, non è così.

Nelle ultime ore si è diffusa sul web la notizia dello ‘scambio’ di concorrenti tra Grande Fratello e Gran Hermano, la versione spagnola del reality. Dunque, se nella Casa italiana arriverà una concorrente spagnola, lo stesso accadrà al contrario, e pare che sarà proprio Yulia, insieme a Javier, a volare in Spagna per una settimana (almeno!).

Una mossa che, inevitabilmente, serve a mescolare le carte e, guarda caso, allontanare le due coppie che si sono formate nella Casa: Shaila e Javier, Giglio e Yulia. Il che lascia spazio ai ‘contendenti’: nel caso di Javier parliamo di Lorenzo, nel caso di Yulia proprio Jessica Morlacchi. Sul web c’è già chi pensa che questa mossa di Signorini serva proprio ad alimentare la fiammella, che sembrava definitivamente spenta, del rapporto tra Giglio e Jessica Morlacchi.