Jessica Morlacchi svela il presunto messaggio segreti di Enzo Paolo Turchi a Luca Calvani al Grande Fratello

Jessica Morlacchi è un fiume in piena in diretta al Grande Fratello e ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il primo, e più forte, è contro Luca Calvani, di cui non solo svela dettagli hot e imbarazzanti accaduti nella Casa, ma rivela di un presunto messaggio esterno ricevuto al Grande Fratello da Enzo Paolo Turchi, dopo il quale si sarebbe allontanato da lei per avvicinarsi ad Helena Prestes. Una strategia di gioco, secondo la cantante, che avrebbe suscitato il declino della loro amicizia.

Jessica Morlacchi chiude l’amicizia con Amanda Lecciso

L’altro grande sasso dalla scarpa Jessica Morlacchi lo tira via citando Amanda Lecciso, che fino a poco prima è stata una sua grande amica. Nel particolare, la cantante ha tenuto a fan notare in diretta che quella che lei considerava una persona fidata non ha mosso neanche un dito durante lo spiacevole episodio del pane, che ha scatenato la lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. E questo, pure avendo assistito a tutto in prima persona. Motivo per il quale, ad oggi, Jessica ritiene di non potersi più fidare di Amanda: “Amica? Ormai ex amica! Come mai non ti sei esposta per me, avendo visto tutto quella sera, e invece sei rimasta in silenzio? Un’amica avrebbe fatto così!” è sbottata Jessica in diretta, chiudendo poi durante la questione.