E’ già Jessica Morlacchi mania dopo la prima puntata del Grande Fratello 2024: l’ex cantante dei Gazosa si sta distinguendo per verve comica e ironica e sembra già aver fatto breccia nel pubblico grazie ad una buona dose di gag. Il punto più alto si è forse realizzato nel momento dell’ingresso di Lorenzo Spolverato, altro nuovo concorrente del reality.

La gag tra Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato è stata propiziata da Alfonso Signorini che, prima di mandare in casa la cantante, ha rivelato ai telespettatori della particolare ‘simpatia’ nutrita proprio per il giovane. Il conduttore del Grande Fratello 2024 ha dunque deciso di lanciare nella mischia Jessica Morlacchi, passando però dalla piscina. A gran sorpresa, nella sauna c’era proprio Lorenzo Spolverato: “Ma lì c’è un uomo! Alfonso io ti ammazzo, non ci provare…”.

Jessica Morlacchi e la suana con Lorenzo Spolverato: “Soffro di pressione bassa…”

Dopo un imbarazzo durato pochi secondi, Jessica Morlacchi si è subito calata nella parte per fare gli onori di casa al Grande Fratello 2024 per Lorenzo Spolverato, nuovo concorrente del reality: “Adesso fingo di essere una hostess”. Detto fatto, la cantante si è così presentata al giovane: “Ciao, mi hai chiamata? Mi hanno detto che ti servivano altri asciugamani, piacere!”.

L’incontro tra Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato – entrambi nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024 – è stato un mix di simpatiche gag. La cantante si è divertita nel fingere un flirt, lui si è prestato al gioco consapevole del momento goliardico: “Se voglio entrare nella sauna? Mi piacerebbe, ma soffro di pressione bassa…” – ha scherzato la Morlacchi – “Ho 23 anni…”. E’ poi intervenuto Alfonso Signorini a ‘spezzare’ la comicità e riportare entrambi alla realtà e soprattutto per presentarli agli altri concorrenti del Grande Fratello 2024.

