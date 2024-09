Dalla musica alla casa più spiata di Italia, Jessica Morlacchi abbandona momentaneamente il microfono e indossa i panni di concorrente al Grande Fratello 2024. L’ex voce dei Gazosa è pronta a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà e a conquistare il pubblico di Canale 5. Dopo la sua brillante esperienza a Tale e quale Show, Jessica Morlacchi si misura in una nuova avventura televisiva, dove interagirà direttamente con tutti gli altri coinquilini, come Luca Calvani, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e molti altri.

Di recente hanno fatto discutere alcuni presunti ritocchini della cantante, che in diverse ospitate televisive è apparsa molto diverso dal solito. Sicuramente più fresca e ringiovanita, grazie a mani esperte, come ha confermato lei stessa a La volta buona. “Spieghiamolo a casa, altrimenti si domandando ‘chi è questa?’ Ho fatto un giretto dal chirurgo…”, l’ammissione della trentasettenne romana.

Dunque, chi è e cosa sappiamo su Jessica Morlacchi? La nuova concorrente del Grande Fratello 2024 è una classe 1987, nata nella capitale e appassionatissima di musica. Come musicista e cantante si è avvicinata al mondo della musica fin da bambina, quando aveva soli sette anni e si appassionò al basso e agli strumenti musicali. Alla fine degli anni novanta entra a fare parte degli Eta Beta, un gruppo che si evolverà molto nel giro di un paio di anni, cavalcando l’onda del successo con il nome di Gazosa.

Il più grande successo del gruppo riporta al tormentone estivo che nel ritornello recitava “www.mipiacitu”, poi l’inizio della carriera da solista per Jessica e tante avventure in diversi programmi televisivi, dove ha messo in mostra il suo talento. Adesso per lei si stanno per aprire le porte del Grande Fratello 2024, in partenza questa sera lunedì 16 settembre su canale 5.