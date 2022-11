Jessica Pelizon, sorella Nikita: attacco al GF Vip/ “Disonesti con i concorrenti…”

Lo sfogo di Jessica Pelizon, la sorella di Nikita

Jessica Pelizon, sui social, si sfoga contro il Grande Fratello Vip 2022 e l’uomo che stava frequentando la sorella Nikita prima di entrare nella casa del Grande Fratello vip. Ad infastidire Jessica, ma anche la stessa Nikita è stato un video che la vippona aveva inviato al partner in privato e che Alfonso Signorini le ha mostrato in diretta portando così Nikita a porsi una serie di domande su come quel video sia stato reso pubblico. A tal proposito, Jessica Pelizon, come riporta Biccy, attraverso una serie di tweet, ha espresso il proprio parere sulla fidanzata puntualizzando alcuni punti.

“Fidanzato è una parola grande, lo diceva lei stessa, era una conoscenza di pochi giorni ma loro continuano e sinceramente stanno stufando. Mia sorella si è vista con Valerio per 20 giorni, ci sono messaggi e persone che lo possono confermare, ma non vogliamo diffondere messaggi personali di Nikita a differenza sua. Lui ha leso la sua privacy inviando un loro video privato in giro” – ha fatto sapere Jessica che ha poi aggiunto – “Lui dice che ha inviato il video ad un amico e quest’ultimo lo ha reso pubblico, indifferentemente da com’è andata, ha commesso un reato,. Quando Niki uscirà vedrà che vorrà fare. Ora le manda gli aerei per giustificarsi”.

Jessica Pelizon contro il Grande Fratello Vip 2022

Jessica Pelizon si è anche lasciata andare ad un amaro sfogo contro il Grande Fratello Vip che non permetterebbe né a lei, né al loro avvocato di parlare con Nikita: “Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere nè a me, nè al team, nè all’avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità”, ha scritto la sorella di Nikita.

“Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti. Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento, perché le fanno vedere le cose solo in parte?”, ha aggiunto la Pelizon che è già andata al GF Vip per dare una sorpresa alla sorella.

