Jessica Selassié al veleno sul GFvip 7/”Remake della troppia, Gintonic? Non esiste”

Grande Fratello vip, Jessica Selassié affonda i nuovi concorrenti vipponi

É una Jessica Selassié senza filtri quella protagonista della nuova intervista concessa ai microfoni di Casa Chi, il web format condotto dall’ex coinquilina al Grande Fratello vip, Sophie Codegoni. In occasione dell’intervento web, la vincitrice del Grande Fratello vip 6 oltre a lanciare frecciatine a Soleil Sorge, non lesina dichiarazioni critiche sul conto dei nuovi concorrenti del reality in corso, il Grande Fratello vip 7, che dopo il triangolo a cui dava vita Soleil Sorge con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran lo scorso anno, ora darebbe troppe “repliche”, per i gusti dell’intervistata. Il riferimento della critica di Jessica Selassié é ai flirt intricati che si registrano nella rinnovata Casa dei vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con intromissioni esterne, da una parte, e Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini con le influenze delle “terze incomode”, ovvero la schermitrice Antonella e la sposata, Giaele De Donà, dall’altra. Dinamiche amorose quest’ultime che potrebbero dare vita a delle nuove forme di poliamore, dopo il triangolo del Grande Fratello vip 6, che ha visto Soleil Sorge ridursi in lacrime per la vicinanza ad Ale Belli, promesso sposo di Delia Duran, fino all’epilogo del triangolo voluto dalla italo americana.

e abbiamo amici in comune -si sbottona quindi Jessica Selassié, parlando di Edoardo Donnamaria-, era fidanzato con un’amica in comune Victoria Mihajlovic… e nulla… indirettamente lo conosco”. Per la vincitrice del Grande Fratello vip 6 Antonella Fiordelisi sarebbe più presa da Antonino Spinalbese, ma starebbe investendo sulla “preda facile”, di cui non si direbbe totalmente certa: “Lei ha un suo seguito social e si sarà fatta una domanda: lui lo fa per i follower o no? Non mi quadra Edoardo. Ha flirtato con Alberto e Antonella”. Quindi la critica avvelenata sul Grande Fratello vip 7 in generale: ” Una corsa contro il tempo, per il troppo della “troppia”, un remake, ma le cose son belle quando sono originali. Antonella non punta Antonino per adesso,ma lui é il più bono”. E che dire di più dell’ultimo ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese? “Quando lui ha iniziato a conoscere Ginevra Lamborghini, Antonella non ha voluto intromettersi ma si é dichiarata ad Antonino- insomma per Jessica Selassié, la dinamica del poliamore é dietro l’angolo-. Per accaparrarsi la dinamica facile, si sono buttati sulla prima chance”.

Che Antonino sia il sottone di Ginevra Lamborghini e voglia il grande amore con l’ereditiera? “Non esiste nulla… una roba che non é durata. Too much, lui é preso da Antonella e Giaele, che é sposata”. Insomma, per la princesse etiope la crasi “Gintonic” non esiste, anche se i fan della preannunciata coppia la odieranno. Eppure la timoniera di Casa Chi dissentirebbe. Sophie Codegoni intravede un certo feeling tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che potrebbe preludere all’inizio di una lovestory importante, come quella che ora la vincola al bell’Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 6.

E nell’intervista, poi, non manca neanche un commento a caldo di Jessica Selassié sulla faida della Casa, nata tra le primedonne del Grande Fratello vip, Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Lo storico volto delle televendite TV ha dato all’ex star del Bagaglino del “cu*o piatto” con la replica piccata della “diva” ex di Mark Caltagirone, che ha dato alla prima del “cul*o cellulitico”. E Jessica Selassié non si risparmia al riguardo, facendo il tifo per una sola: “Patrizia non mi era piaciuta ma rivedendo la nuova puntata Pamela mi delude.. quando offende una donna con la cellulite e le dice ‘vendi solo padelle’…lunga vita a Patrizia!”.











